"5-10 кругов, а потом бьет в цель": Шостка осталась без света после более 20 ударов РФ, — мэр

Ситуация в Шостке и громаде остается чрезвычайно сложной — большинство местных жителей лишены электроэнергии и газа из-за атак ВС РФ, а воду подают по графику. Городской голова Николай Нога объяснил, что враг поразил сразу "очень много объектов".

"Абсолютно сложная ситуация. Большинство людей без света и газа. Ведутся серьезные ответственные работы", — рассказал мэр в эфире "Громадського радіо" 6 октября.

В городе в результате попадания погиб мужчина, а также есть раненые.

"Люди лечатся в больнице, открыты пункты несокрушимости, вода подается благодаря альтернативным источникам энергии по графику соответствующему. Идут процессы восстановления электроэнергии и газоснабжения", — отметил Нога.

По его словам, удары начались еще с пятницы, 3 октября, и "их было много" — более 20. В Шостке были поражены "очень много объектов".

"То есть, это не в одном месте, не в одну систему", — подчеркнул городской голова.

Он пояснил, что кроме уничтожения инфраструктуры был психологический фактор влияния российских атак. То есть оккупанты сознательно давят на сознание местных жителей, чтобы те "плохо жили или совсем не жили" в приграничной части Сумской области.

"Они целые сутки кружили над нашим городом. Пять-десять кругов, а только потом бьет в цель", — описал Нога.

Он заверил, что вся система работает над стабилизацией, но до этого "далеко еще очень".

Какова ситуация в Шостке

В Facebook городской голова информировал, что ситуация в громаде остается "чрезвычайно сложной". За несколько дней ВС РФ лишили местных элементарных коммунальных услуг. Свет и газ полностью отсутствовали, а воду подавали только по графику, используя для этого альтернативные источники.

В ситуацию вмешались президент Владимир Зеленский, премьер Юлия Свириденко и председатель Сумской ОВА Олег Григоров. Это позволило решить ряд "важных проблем" по восстановлению работы систем энергоснабжения и газоснабжения. К восстановлению привлекли энергетиков из других регионов, а также было решено увеличить количество резервных источников.

"Энергетики и газовики работают круглосуточно. Для ремонтных работ оперативно доставляется необходимое оборудование", — передавал Нога.

В городе работают 120 пунктов несокрушимости, где украинцы могут согреться и подзарядить телефон. На направлении Киев-Шостка организовали комбинированную перевозку — поездом и автобусом. Маршруты движения при этом адаптировали с учетом опасности.

Фото пункта несокрушимости в Шостке Фото: Соцсети

7 октября мэр заявил, что круглосуточная работа по восстановлению коммунальных услуг еще продолжается.

"Сложно восстанавливается электроснабжение в микрорайонах, пока что в соответствии с временными графиками, с лимитированными объемами. Такой подход позволяет стабилизировать энергосистему и перейти к наращиванию объемов электроснабжения", — пояснил он.

Без газоснабжения остаются часть подъездов и квартир. Количество локаций, где уязвимым категориям населения раздают горячую еду и чай, увеличили с 5 до 10 всего за три дня. Специалисты обходят дома, где живут одинокие пожилые люди и лица с инвалидностью, оказывая им помощь.

Напомним, 7 октября вынужденно дают свет только по графику в Черниговской области. Утром целью ВС РФ стал Прилуцкий район, было зафиксировано попадание в энергетический объект и в одно мгновение исчез свет у более 61 тысячи потребителей.

Примерно в 11:50 4 октября российские оккупанты ударили дронами по пассажирскому поезду, который стоял на вокзале перед отправлением по маршруту Шостка-Киев. Ранения получили трое детей — братья 14, 11 и 7 лет.