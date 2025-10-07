Более 61 000 украинцев остались без света в один момент: где худшая ситуация после атак РФ

В результате вражеской атаки 7 октября одномоментно погрузились в темноту десятки тысяч абонентов в Черниговской области. Украинцев просят экономно использовать электроэнергию, ведь потребление держится на высоком уровне.

ВС РФ снова ударили по энергообъектам в Харьковской, Черниговской и Сумской областях. В Сумской и Черниговской областях ситуация остается сложной. Специалисты непрерывно работают над тем, чтобы вернуть свет потребителям. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

"Применяются все возможные меры для обеспечения стабильной работы энергосистемы в условиях постоянных атак", — заверила пресс-служба.

В Черниговской области действуют отключения света. Также продолжается подготовка к отопительному сезону. В частности, проводятся ремонты и восстановление энергообъектов, формируются запасы необходимых ресурсов, принимаются меры для усиления защиты инфраструктуры.

В каком состоянии энергосистема

В НЭК "Укрэнерго" заявили, что в результате атак ВС РФ на утро фиксировали обесточивание в Черниговской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях. Также ситуация остается сложной для Сумской области. В Черниговской области вынужденно ввели почасовые отключения света по двум очередям.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются, но их проведение осложняется воздушными тревогами. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование и оживить всех потребителей", — подчеркнули в компании.

Потребление остается высоким, по состоянию на 9:30 оно было на том же уровне, что и 6 октября. Это объясняется облачной погодой в большинстве областей, из-за которой бытовые солнечные электростанции менее эффективны, а следовательно растет уровень энергопотребления из общей сети.

Накануне суточный максимум потребления зафиксировали вечером. Он превысил максимум пятницы, 3 октября, на 1,9%. В "Укрэнерго" отметили, что сохраняется необходимость в экономном потреблении света.

"Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно в вечерние часы пиковой нагрузки на энергосистему с 17:00 до 22:00", — призвали украинцев.

Свет исчез в один момент

В АО "Черниговоблэнерго" сообщили, что утром 7 октября целью ВС РФ стал Прилуцкий район.

"Опять имеем попадание в энергетический объект. Без электроснабжения одномоментно осталась более 61 тысячи абонентов", — отметила пресс-служба.

Энергетики оперативно начали восстановление и возвращают свет потребителям, поэтому жителей Черниговской области попросили "немного подождать".

Напомним, ночью на 7 октября ВС РФ ударили по энергетической и железнодорожной инфраструктуре Полтавской и Сумской областей. Часть украинцев осталась без света, спасатели тушили пожары.

В Сумской области пострадала 49-летняя женщина, она находится в тяжелом, нестабильном состоянии. Также получил ранения 35-летний мужчина, его госпитализировали.