Понад 61 000 українців лишились без світла в один момент: де найгірша ситуація після атак РФ

Внаслідок ворожої атаки 7 жовтня одномоментно занурились у темряву десятки тисяч абонентів у Чернігівській області. Українців просять ощадливо використовувати електроенергію, адже споживання тримається на високому рівні.

ЗС РФ знову вдарили по енергооб'єктах у Харківській, Чернігівській та Сумській областях. На Сумщині й Чернігівщині ситуація залишається складною. Фахівці безупинно працюють над тим, щоб повернути світло споживачам. Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

"Застосовуються всі можливі заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми в умовах постійних атак", — запевнила пресслужба.

У Чернігівській області діють відключення світла. Також триває підготовка до опалювального сезону. Зокрема, проводяться ремонти та відновлення енергооб'єктів, формуються запаси необхідних ресурсів, вживаються заходи для посилення захисту інфраструктури.

В якому стані енергосистема

У НЕК "Укренерго" заявили, що внаслідок атак ЗС РФ на ранок фіксували знеструмлення у Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській і Донецькій областях. Також ситуація залишається складною для Сумщини. На Чернігівщині вимушено запровадили погодинні відключення світла за двома чергами.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають, але їхнє проведення ускладнюється повітряними тривогами. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання та заживити усіх споживачів", — підкреслили у компанії.

Споживання залишається високим, станом на 9:30 воно було на тому ж рівні, що й 6 жовтня. Це пояснюється хмарною погодою у більшості областей, через яку побутові сонячні електростанції менш ефективні, а отже зростає рівень енергоспоживання із загальної мережі.

Напередодні добовий максимум споживання зафіксували ввечері. Він перевищив максимум п'ятниці, 3 жовтня, на 1,9%. В "Укренерго" наголосили, що зберігається необхідність в ощадливому споживанні світла.

"Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно у вечірні години пікового навантаження на енергосистему з 17:00 до 22:00", — закликали українців.

Світло зникло в один момент

В АТ "Чернігівобленерго" повідомили, що зранку 7 жовтня ціллю ЗС РФ став Прилуцький район.

"Знову маємо влучання в енергетичний об'єкт. Без електропостачання одномоментно залишилася понад 61 тисяча абонентів", — зазначила пресслужба.

Енергетики оперативно почали відновлення і повертають світло споживачам, тож жителів Чернігівської області попросили "трішки зачекати".

Нагадаємо, вночі на 7 жовтня ЗС РФ вдарили по енергетичній та залізничній інфраструктурі Полтавської й Сумської областей. Частина українців залишилася без світла, рятувальники тушили пожежі.

На Сумщині постраждала 49-річна жінка, вона перебуває у тяжкому, нестабільному стані. Також отримав поранення 35-річний чоловік, його госпіталізували.