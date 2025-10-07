ЗС РФ вдарила по Полтаві: пошкоджені локомотивне депо та потяги, є проблеми зі світлом (фото)

В ніч на 7 жовтня Росія завдала масованих ударів по енергетичній та залізничній інфраструктурі на Полтавщині та Сумщині. Через атаки пошкоджені об’єкти, частина населення залишилася без світла, а рух поїздів тимчасово затримувався.

За інформацією віце-прем’єр-міністра з відновлення України та Міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, у Полтаві постраждали локомотивне депо, дистанція енергопостачання та тягові підстанції. Пошкоджені адміністративні та складські приміщення, рухомий склад, виникли пожежі, які ліквідували рятувальники. Через атаку тимчасово затримувався рух поїздів Харків–Львів, Львів–Харків та Краматорськ–Львів. Пошкодження енергетичного об’єкта залишило без світла понад тисячу домогосподарств у Полтаві та навколишніх селах.

Схожа ситуація зафіксована в Сумах: пошкоджені житлові будинки, частина міста знеструмлена. На місцях працюють штаби ліквідації наслідків, фахівці обстежують території, відновлюють енергопостачання та допомагають людям. Рух поїздів стабілізовано, критична інфраструктура повертається до роботи.

"Мета ворога очевидна – Росія намагається зробити збройним холодом і темряву. Ворог хоче зірвати опалювальний сезон і паралізувати роботу Укрзалізниці, яка залишається критичною артерією країни. Продовжуємо відновлювати та рухатись уперед – попри все", — написав Олексій Кулеба.

Нічна атака ЗС РФ на Полтавщині та Сумщині у ніч на 7 жовтня — що відомо

Нагадаємо, що у ніч на 7 жовтня російські дрони атакували Полтавщину, пошкодивши адміністративні будівлі, склади, залізничний рухомий склад та житлові будинки. Через удари понад тисячу людей залишилися без світла, рух поїздів частково змінено.

На Сумщині атаки торкнулися прикордонних районів та міста. Внаслідок ударів поранено троє мирних мешканців, тривають відновлювальні роботи, енергопостачання і газ поступово повертають. Також відомо, що ранкові удари пошкодили тролейбус і будинки в Зарічному районі Сум.

Окрім цього, пізно увечері 6 жовтня росіяни масовано атакували Харків безпілотниками. Внаслідок ударів у місті здійнялися пожежі, а також виникли перебої з електропостачанням.

Також Фокус писав, що вдень 6 жовтня ЗС РФ вдарили дроном по перинатальному центру у Сумах. Очевидці розповіли, що перед вибухом було чутно наближення БПЛА.