ВС РФ ударила по Полтаве: повреждены локомотивное депо и поезда, есть проблемы со светом (фото)

В ночь на 7 октября Россия нанесла массированные удары по энергетической и железнодорожной инфраструктуре в Полтавской и Сумской областях. Из-за атак повреждены объекты, часть населения осталась без света, а движение поездов временно задерживалось.

По информации вице-премьер-министра по восстановлению Украины и Министра развития громад и территорий Алексея Кулебы, в Полтаве пострадали локомотивное депо, дистанция энергоснабжения и тяговые подстанции. Повреждены административные и складские помещения, подвижной состав, возникли пожары, которые ликвидировали спасатели. Из-за атаки временно задерживалось движение поездов Харьков-Львов, Львов-Харьков и Краматорск-Львов. Повреждение энергетического объекта оставило без света более тысячи домохозяйств в Полтаве и окрестных селах.

Похожая ситуация зафиксирована в Сумах: повреждены жилые дома, часть города обесточена. На местах работают штабы ликвидации последствий, специалисты обследуют территории, восстанавливают энергоснабжение и помогают людям. Движение поездов стабилизировано, критическая инфраструктура возвращается к работе.

"Цель врага очевидна — Россия пытается сделать вооруженным холодом и темноту. Враг хочет сорвать отопительный сезон и парализовать работу Укрзализныци, которая остается критической артерией страны. Продолжаем восстанавливать и двигаться вперед — несмотря на все", — написал Алексей Кулеба.

Напомним, что в ночь на 7 октября российские дроны атаковали Полтавскую область, повредив административные здания, склады, железнодорожный подвижной состав и жилые дома. Из-за ударов более тысячи человек остались без света, движение поездов частично изменено.

В Сумской области атаки коснулись приграничных районов и города. В результате ударов ранены трое мирных жителей, продолжаются восстановительные работы, энергоснабжение и газ постепенно возвращают. Также известно, что утренние удары повредили троллейбус и дома в Заречном районе Сум.

Кроме этого, поздно вечером 6 октября россияне массированно атаковали Харьков беспилотниками. В результате ударов в городе поднялись пожары, а также возникли перебои с электроснабжением.

Также Фокус писал, что днем 6 октября ВС РФ ударили дроном по перинатальному центру в Сумах. Очевидцы рассказали, что перед взрывом было слышно приближение БПЛА.