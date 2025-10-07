"5-10 кіл, а потім б'є в ціль": Шостка залишилась без світла після понад 20 ударів РФ, — мер

Ситуація в Шостці та громаді залишається надзвичайно складною — більшість місцевих жителів позбавлені електроенергії та газу через атаки ЗС РФ, а воду подають за графіком. Міський голова Микола Нога пояснив, що ворог уразив одразу "дуже багато об’єктів".

"Абсолютно складна ситуація. Більшість людей без світла і газу. Ведуться серйозні відповідальні роботи", — розповів мер в ефірі "Громадського радіо" 6 жовтня.

У місті внаслідок влучання загинув чоловік, а також є поранені.

"Люди лікуються в лікарні, відкриті пункти незламності, вода подається завдяки альтернативним джерелам енергії по графіку відповідному. Йдуть процеси відновлення електроенергії та газопостачання", — зазначив Нога.

З його слів, удари почалися ще з п'ятниці, 3 жовтня, і "їх було багато" — понад 20. У Шостці були уражені "дуже багато об’єктів".

"Тобто, це не в одному місці, не в одну систему", — підкреслив міський голова.

Він пояснив, що окрім знищення інфраструктури був психологічний фактор впливу російських атак. Тобто окупанти свідомо тиснуть на свідомість місцевих жителів, щоб ті "погано жили або зовсім не жили" у прикордонній частині Сумської області.

"Вони цілу добу кружляли над нашим містом. П’ять-десять кіл, а тільки потім бʼє в ціль", — описав Нога.

Він запевнив, що уся система працює над стабілізацією, але до цього "далеко ще дуже".

Яка ситуація у Шостці

У Facebook міський голова інформував, що ситуація в громаді залишається "надзвичайно складною". За кілька днів ЗС РФ позбавили місцевих елементарних комунальних послуг. Світло і газ були повністю відсутні, а воду подавали лише за графіком, використовуючи для цього альтернативні джерела.

У ситуацію втрутились президент Володимир Зеленський, прем'єрка Юлія Свириденко і голова Сумської ОВА Олег Григоров. Це дозволило розв'язати низку "важливих проблем" щодо відновлення роботи систем енергопостачання та газопостачання. До відновлення залучили енергетиків з інших регіонів, а також було вирішено збільшити кількість резервних джерел.

"Енергетики та газовики працюють цілодобово. Для ремонтних робіт оперативно доставляється необхідне обладнання", — передавав Нога.

У місті працюють 120 пунктів незламності, де українці можуть зігрітися та підзарядити телефон. На напрямку Київ–Шостка організували комбіноване перевезення — потягом і автобусом. Маршрути руху при цьому адаптували з огляду на небезпеку.

Фото пункту незламності у Шостці Фото: Соцмережi

7 жовтня мер заявив, що цілодобова робота з відновлення комунальних послуг ще триває.

"Складно відновлюється електропостачання в мікрорайонах, поки що відповідно тимчасових графіків, з лімітованими обсягами. Такий підхід дозволяє стабілізувати енергосистему та перейти до нарощування обсягів електропостачання", — пояснив він.

Без газопостачання залишаються частина під'їздів та квартир. Кількість локацій, де вразливим категоріям населення роздають гарячу їжу і чай, збільшили з 5 до 10 лише за три дні. Фахівці обходять будинки, де живуть самотні люди похилого віку та особи з інвалідністю, надаючи їм допомогу.

Нагадаємо, 7 жовтня вимушено дають світло лише за графіком у Чернігівській області. Зранку ціллю ЗС РФ став Прилуцький район, було зафіксоване влучання в енергетичний об'єкт і в одну мить зникло світло у понад 61 тисячі споживачів.

Приблизно об 11:50 4 жовтня російські окупанти вдарили дронами по пасажирському потягу, який стояв на вокзалі перед відправленням за маршрутом Шостка-Київ. Поранення отримали троє дітей — брати 14, 11 і 7 років.