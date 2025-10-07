Без світла, води та газу: як Шостка виживає четверту добу поспіль (фото, відео)

Місто Шостка в Сумській області, яке з 4 жовтня залишилося без елементарних умов для життя після чергового терористичного обстрілу ЗС РФ енергетичної інфраструктури, пристосовується до реалій, що склалися.

Мер міста Віталій Нога зазначає, що ситуація в місті залишається складною.

"Відсутні електроенергія та газ! Вода подається за графіком на альтернативній енергетиці! На місці продовжують роботу аварійні та енергетичні бригади, до оновлення долучаються фахівці з інших регіонів", — писав він напередодні.

За його словами, ухвалено низку технічних рішень для підвищення енергетичної стійкості громади та збільшення кількості резервних джерел, а енергетики та газовики працюють цілодобово.

Станом на 7 жовтня, стверджує Нога, робота з відновлення триває, а газівники повідомляють, що без газу залишаються 197 будинків.

"Складно відновлюється електропостачання в мікрорайонах, поки що — відповідно до тимчасових графіків, з лімітованими обсягами. Такий підхід дає змогу стабілізувати енергосистему і перейти до нарощування обсягів електропостачання. Подача природного газу проходить теж складно. Залишаються без газозабезпечення низка під'їздів і квартир", — констатує міський голова.

У місті продовжують працювати 120 пунктів незламності, де можна зарядити ґаджети та скористатися безкоштовним інтернетом. Крім того, з 5 до 10 збільшилася кількість локацій для роздачі гарячого харчування та чаю вразливим категоріям населення. Співробітники ДСНС готують для людей у польових кухнях, а потім роздають їжу.

Також допомогу надають волонтерські організації.

По домівках, де живуть самотні люди похилого віку та люди з інвалідністю, приходять соцпрацівники, приносять гарячу їжу та надають допомогу.

Життя без світла очима людей із Шостки

Червоний Хрест розгорнув у Шостці на базі психоневрологічного інтернату мобільний банно-пральний комплекс, де люди можуть покупатися і випрати речі.

Місцеві жителі, у яких уже котрий день немає газу і світла, готують їжу на подвір'ях на дровах і мангалах, а фотографіями діляться в соцмережах. У коментарях люди, у яких у будинках стоять електроплити, зазначають, що світла немає по 22 годині, а також скаржаться на те, що псуються холодильники і немає можливості зберігати продукти.

Через відсутність світла поліцейські міста за допомогою гучномовців сповіщають людей про повітряну тривогу, а психологи надають підтримку місцевим жителям.

На момент написання матеріалу в Шосткинському районі знову лунала повітряна тривога.

Нагадаємо, ЗС РФ завдали по Шостці понад 20 ударів.

Також повідомлялося, що мати і троє її синів постраждали після удару по потягах у Шостці. Дітей перевезли на лікування до Києва.