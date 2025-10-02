Потери ВСУ в сентябре: Путин заявил, что Украина потеряла 44,7 тысячи человек (видео)

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" озвучил потери ВСУ.

По его словам, за сентябрь они составили 44,7 тысяч, половина из них – безвозвратные, сообщает РБК.

При этом он говорит, что оружия в ВСУ поставляют достаточно.

"Сколько нужно, столько и поставляют", – заявил он.

Также глава Кремля добавил, что потери в украинских войсках "больше, чем их возможности восполнить личный состав":

"За это время набрали по принудительной мобилизации только, по-моему, 18 с чем-то тысяч, 14,4 [тыс.] вернули после излечения из госпиталей. Смотрите, если сложить сколько мобилизовали, сколько вернули из госпиталей и сколько потеряли, получится минус 11 тыс. в месяц. Значит, не только нет восполнения, на линии боевого соприкосновения, а уменьшение идет".

Российский президент рассказал, что с января по август на Украине было примерно 150 тыс. дезертиров, а новобранцев за тот же период — 146 тысяч. По его мнению, единственный выход, оставшийся у Киева, — понизить мобилизационный возраст, но эксперты считают, что это не поможет ВСУ.

Он также отметил, что "элита на Украине не воюет, она посылает на убой своих граждан".

Откуда у него цифры о потерях, кремлевский лидер уточнять не стал.

Тем временем Генеральный штаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 2 октября потери противника составили приблизительно 1112460 человек, а в ежедневной сводке количество погибших за сутки оккупантов редко меньше 900 человек.

Отметим, что в августе росСМИ озвучивали потери в ВСУ в 1,7 млн человек, однако в Центре противодействия дезинформации эти данные опровергли.

По данным Генштаба, потери личного состава ВС РФ давно перевалили за миллион Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, Путин высказался о милитаризации Европы и заявил, что Северная Корея пыталась остановить войну в Украине.