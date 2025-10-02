Втрати ЗСУ у вересні: Путін заявив, що Україна втратила 44,7 тисячі осіб (відео)
Президент Російської Федерації Володимир Путін під час виступу на пленарній сесії міжнародного дискусійного клубу "Валдай" озвучив втрати ЗСУ.
За його словами, за вересень вони становили 44,7 тисяч, половина з них — безповоротні, повідомляє РБК.
При цьому він каже, що зброї в ЗСУ постачають достатньо.
"Скільки потрібно, стільки й постачають", — заявив він.
Також глава Кремля додав, що втрати в українських військах "більші, ніж їхні можливості заповнити особовий склад":
"За цей час набрали за примусовою мобілізацією тільки, по-моєму, 18 із чимось тисяч, 14,4 [тис.] повернули після лікування з госпіталів. Дивіться, якщо скласти скільки мобілізували, скільки повернули з госпіталів і скільки втратили, вийде мінус 11 тис. на місяць. Значить, не тільки немає поповнення, на лінії бойового зіткнення, а зменшення йде".
Російський президент розповів, що з січня по серпень в Україні було приблизно 150 тис. дезертирів, а новобранців за той самий період — 146 тисяч. На його думку, єдиний вихід, що залишився у Києва, — знизити мобілізаційний вік, але експерти вважають, що це не допоможе ЗСУ.
Він також зазначив, що "еліта в Україні не воює, вона посилає на забій своїх громадян".
Звідки у нього цифри про втрати, кремлівський лідер уточнювати не став.
Тимчасом Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що станом на 2 жовтня втрати противника становили приблизно 1112460 осіб, а в щоденному зведенні кількість загиблих за добу окупантів нечасто менша за 900 осіб.
Зазначимо, що в серпні росЗМІ озвучували втрати в ЗСУ в 1,7 млн осіб, проте в Центрі протидії дезінформації ці дані спростували.
Нагадаємо, Путін висловився про мілітаризацію Європи і заявив, що Північна Корея намагалася зупинити війну в Україні.