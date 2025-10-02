Північна Корея намагалася зупинити війну в Україні: Путін виступив із новинами на Валдаї

Російський лідер з'явився на пленарній сесії XXII засідання Міжнародного дискусійного клубу "Валдай". Де повідомив нові подробиці про початок війни в Україні та звинуватив у цьому Європу, а також наближення НАТО до кордонів РФ.

Related video

Темою на Валдаї став "Поліцентричний світ: інструкція із застосування". А прессекретар Кремля перед початком сесії повідомив, що виступи Путіна "завжди дуже змістовні і їх довго аналізують і обговорюють у всьому світі". Російський президент виступає досі, після вступного слова почалася сама дискусія.

Так, російський президент назвав причину бойових дій в Україні. За його словами, це "наближення НАТО до кордонів Росії". І саме Європа винна в тому, що вогонь досі не вдалося припинити.

"Якби конфлікт вирішувався за принципами багатополярного світу, колективне рішення було б більш виваженим", — повідомив Путін.

"Ми уважно стежимо за мілітаризацією Європи, яка набирає силу, чи просто це слова, чи нам пора вживати заходів у відповідь", — заявив лідер Кремля і пообіцяв, що відповідь Росії на можливу загрозу не змусить себе чекати.

"Відповідь на погрози буде дуже переконливою. Саме відповідь. Ми самі ніколи не ініціювали військове протистояння. Воно безглузде, не потрібне і просто абсурдне. Воно відводить від реальних проблем і викликів", — повідомив Путін.

Путін повідомив, що низка країн "відмовляються займати чийсь бік", а прагнуть реально допомогти у встановленні "справедливого миру" і він їм вдячний.

До списку Путіна потрапили Китай, Індія, Білорусь і Північна Корея, "друзі в ісламському світі", "африканські та латиноамериканські країни". Які саме — він не повідомив.

А "ескалює конфлікт", звісно, Європа, на думку Путіна.

Нагадаємо, раніше на Валдаї Путін заявив, що Росія не збирається нападати на НАТО.

Але, як повідомляв Фокус, Путін підписав указ про осінній призов: в армію РФ заберуть до 135 тис. осіб.