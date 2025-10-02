Северная Корея пыталась остановить войну в Украине: Путин выступил с новостями на Валдае

Российский лидер появился на пленарной сессии XXII заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Где сообщил новые подробности о начале войны в Украине и обвинил в этом Европу, а также приближение НАТО к границам РФ.

Темой на Валдае стал "Полицентричный мир: инструкция по применению". А пресс-секретарь Кремля перед началом сессии сообщил, что выступления Путина "всегда очень содержательные и они долго анализируются и обсуждаются во всем мире". Российский президент выступает до сих пор, после вступительного слова началась сама дискуссия.

Так, российский президент назвал причину боевых действий в Украине. По его словам, это "приближение НАТО к границам России". И именно Европа виновата в том, что огонь до сих пор не удалось прекратить.

"Если бы конфликт решался по принципам многополярного мира, коллективное решение было бы более взвешенным", — сообщил Путин.

"Мы внимательно следим за набирающей силу милитаризацией Европы, просто ли это слова или нам пора принимать ответные меры", — заявил лидер Кремля и пообещал, что ответ России на возможную угрозу не заставит себя ждать.

"Ответ на угрозы будет очень убедительным. Именно ответ. Мы сами никогда не инициировали военное противостояние. Оно бессмысленно, не нужно и просто абсурдно. Оно уводит от реальных проблем и вызовов", — сообщил Путин.

Путин сообщил, что ряд стран "отказываются занимать чью-то сторону", а стремятся реально помочь в установлении "справедливого мира" и он им благодарен.

В список Путина попали Китай, Индия, Беларусь и Северная Корея, "друзья в исламском мире", "африканские и латиноамериканские страны". Какие именно – он не сообщил.

А "эскалирует конфликт", конечно, Европа, по мнению Путина.

Напомним, ранее на Валдае Путин заявил, что Россия не собирается нападать на НАТО.

Но, как сообщал Фокус, Путин подписал указ об осеннем призыве: в армию РФ заберут до 135 тыс. человек.