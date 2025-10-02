Россия не нападает на НАТО: Путин высказался о "милитаризации Европы"

Президент Российской Федерации Владимир Путин резко отреагировал на заявления о возможной агрессии России против стран НАТО, назвав их безосновательной "чушью". Такую позицию он озвучил во время выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

Related video

"Правящие элиты и объединенная Европа продолжают нагнетать истерию: оказывается, война с русскими едва ли не на пороге. Повторяют эту чушь, эту мантру каждый раз", — заявил Путин.

Он выразил удивление тем, что западные лидеры могут серьезно воспринимать такую риторику.

"Я смотрю иногда, как и что говорят, думаю, они же не могут в это верить, что Россия собирается нападать на НАТО — в это поверить невозможно, а своих людей убеждают", — добавил российский президент.

Путин назвал войну "украинской трагедией"

"Это боль для украинцев и россиян. Для всех нас", — добавил президент РФ.

Одновременно Путин предостерег, что Москва внимательно следит за военными процессами в Европе. Он акцентировал на заявлениях по укреплению армии Германии, отметив, что Россия готова принимать ответные меры в ответ.

"Мы внимательно следим за набирающей силу милитаризацией Европы. Просто ли это слова, или нам пора выбирать соответствующие меры... В ФРГ, например, говорит о том, что немецкая армия должна быть снова самой мощной в Европе. Хватит, мы внимательно это слушаем", — сказал Путин.

Мы внимательно следим за набирающей силу милитаризацией Европы

Это заявление прозвучало на фоне усиления оборонных мощностей стран Альянса и дискуссий об угрозах со стороны России после полномасштабного вторжения в Украину.

Как сообщал Фокус, Путин подписал указ об осеннем призыве: в армию РФ заберут до 135 тыс. человек.

Фокус также писал что Зеленский рассказал, чего боится Путин.