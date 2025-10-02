Росія не нападає на НАТО: Путін висловився про "мілітаризацію Європи"

Президент Російської Федерації Володимир Путін різко відреагував на заяви про можливу агресію Росії проти країн НАТО, назвавши їх безпідставною "нісенітницею". Таку позицію він озвучив під час виступу на пленарній сесії міжнародного дискусійного клубу "Валдай".

"Правлячі еліти та об'єднана Європа продовжують нагнітати істерію: виявляється, війна з росіянами чи не на порозі. Повторюють цю нісенітницю, цю мантру щоразу", – заявив Путін.

Він висловив здивування тим, що західні лідери можуть серйозно сприймати таку риторику.

"Я дивлюсь іноді, як і що кажуть, думаю, вони ж не можуть у це вірити, що Росія збирається нападати на НАТО – у це повірити неможливо, а своїх людей переконують", – додав російський президент.

Путін назвав війну "українською трагедією"

"Це біль для українців і росіян. Для всіх нас", — додав президент РФ.

Одночасно Путін застеріг, що Москва уважно стежить за військовими процесами в Європі. Він акцентував на заявах щодо зміцнення армії Німеччини, зазначивши, що Росія готова вживати відповідних заходів у відповідь.

"Ми уважно стежимо за набираючу силу мілітаризацію Європи. Чи просто це слова, чи нам час обирати відповідні заходи… У ФРН, наприклад, говорить про те, що німецька армія має бути знову найпотужнішою в Європі. Годі, ми уважно це слухаємо", – сказав Путін.

Ця заява пролунала на тлі посилення оборонних потужностей країн Альянсу та дискусій щодо загроз з боку Росії після повномасштабного вторгнення в Україну.

