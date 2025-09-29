Путін підписав указ про осінній призов: в армію РФ заберуть до 135 тис. осіб

Призов до армії стартує з 1 жовтня і триватиме до 31 грудня 2025 року, Генштаб ЗС РФ обіцяє не направляти новобранців в Україну.

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про осінній призов в армію. Документ опубліковано на російському порталі правової інформації.

Призов до армії Росії стартує з 1 жовтня і триватиме до 31 грудня 2025 року. Для проходження строкової служби планується призвати 135 тисяч осіб.

Призовників обіцяють не залучати до війни в Україні

Зазначимо, що 22 вересня заступник начальника Головного організаційно-мобілізаційного управління Генерального штабу ЗС РФ Володимир Цимлянський заявив про направлення призовників на службу "тільки на території Росії".

Осіння призовна кампанія проводиться з використанням Єдиного реєстру військового обліку. Паперові повістки теж видаватимуть під час оповіщення росіян.

Військовий чиновник обіцяв не задіювати призовників у "спеціальній військовій операції", повномасштабній війні в Україні.

Держдума Росії 24 вересня ухвалила в першому читанні законопроєкт про цілорічний призов. Якщо закон все ж ухвалять, армійські комісії працюватимуть протягом усього року, але відправлятимуть в армію за колишнім графіком: з 1 квітня до 15 липня і з 1 жовтня до 31 грудня.

Нагадаємо, в Україні змінили закон "Про військовий обов'язок і військову службу", дозволивши служити за контрактом тим, хто досяг 60-річного віку.

Фокус також писав, як у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки Вінницької області чоловік вдарив військкома ножем. Це був далеко не поодинокий випадок.