Путин подписал указ об осеннем призыве: в армию РФ заберут до 135 тыс. человек

Призыв в армию стартует с 1 октября и продлится до 31 декабря 2025 года, Генштаб ВС РФ обещает не направлять новобранцев в Украину.

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию. Документ опубликован на российском портале правовой информации.

Призыв в армию России стартует с 1 октября и продлится до 31 декабря 2025 года. Для прохождения срочной службы планируется призвать 135 тысяч человек.

Призывников обещают не привлекать к войне в Украине

Отметим, что 22 сентября замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил о направлении призывников на службу "только на территории России".

Осенняя призывная кампания проводится с использованием Единого реестра воинского учета. Бумажные повестки тоже будут выдавать при оповещении россиян.

Военный чиновник обещал не задействовать призывников в "специальной военной операции", полномасштабной войне в Украине.

Госдума России 24 сентября приняла в первом чтении законопроект о круглогодичном призыве. Если закон все же примут, армейские комиссии будут работать в течение всего года, но отправлять в армию будут по прежнему графику: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Напомним, в Украине изменили закон "О воинской обязанности и военной службе", разрешив служить по контракту достигшим 60-летнего возраста.

Фокус также писал, как в территориальном центре комплектования и социальной поддержки Винницкой области мужчина ударил военкома ножом. Это был далеко не единичный случай.