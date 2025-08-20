Российские СМИ выдумали потери ВСУ в 1,7 млн человек: реальные цифры значительно меньше, — ЦПД

Распространенная в российских медиа информация о якобы 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести украинских военных является фейком. Украинская армия никогда не достигала такой численности, а потери ВСУ значительно меньше, чем заявляют пророссийские пропагандисты.

По информации Центра противодействия дезинформации, подконтрольные Кремлю ресурсы распространяют заявления о том, что российские хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и получили данные о "1,7 миллиона погибших и пропавших украинских военных" с начала полномасштабного вторжения РФ.

На самом деле это ложная информация, ведь Украина никогда не имела регулярной армии такой величины. В частности, по состоянию на январь 2025 года, по словам Президента Владимира Зеленского, численность украинских вооруженных сил составляла 880 тысяч человек. Он также подчеркивал, что потери российской армии в войне почти втрое превышают украинские.

СМИ РФ распространяют фейки о количестве погибших украинских военных Фото: ЦПД

Стоит заметить, что согласно данным Генштаба, по состоянию на 20 августа 2025 года, РФ потеряла с 24 февраля 2022 года 1 072 700 человек убитыми и ранеными, что опровергает вымышленные цифры о потерях Украины.

"Цель этого фейка — деморализовать украинцев, убедить мир в "истощенности и неэффективности Вооруженных Сил Украины" и ослабить ее международную поддержку",- говорится в публикации.

Сколько тел погибших украинских военных вернули за последнее время

Как сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, 19 августа в Украину вернули 1000 тел погибших украинских военнослужащих в рамках предварительных договоренностей с РФ. Среди них есть 5 тел защитников, которые погибли в плену, хотя ранее находились в списках тяжелораненых и тяжелобольных.

Ранее, 17 июля, в рамках стамбульских договоренностей в Украину также вернули тысячи тел погибших украинских защитников.

Стоит отметить, что в Донецкой области продолжаются бои, куда перебросили бойцов 12-й бригады НГУ "Азов", которые заняли полосу обороны на Покровском направлении. Украинские военные ликвидировали 151 российского оккупанта и ранили более 70 солдат ВС РФ.

Также Фокус писал, что с января 2024 года по июнь 2025 года в российской армии пропавшими без вести считали 6921 солдата и офицера. Наибольшие потери понес 102-й мотострелковый полк, среди которых были и граждане Китая.