Погибшие, раненые и пленные: в "Азове" рассказали о потерях россиян за последние дни под Покровском

В Донецкой области продолжаются сложные бои: несколько дней назад сюда перебросили бойцов подразделения "Азов" Национальной гвардии Украины, которые заняли определенную полосу обороны на Покровском направлении. Военные отчитались о потерях россиян за последние двое суток на этом направлении, где обстановка остается напряженной и динамичной.

За последние двое суток бойцы ликвидировали 151 российского оккупанта и ранили еще более 70 военных ВС РФ. О потерях россиян под Покровском рассказали в Telegram-канале 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов".

"В результате боев за последние двое суток в полосе ответственности корпуса ликвидировано 151 оккупанта. Ранены более 70 захватчиков. Также за этот период взято в плен 8 российских военнослужащих", — говорится в сообщении.

Россияне имели такие потери в ходе проведения действий бойцами 1-го корпуса НГУ "Азов", смежных и подчиненных подразделений.

Ранее в пресс-службе 1-го корпуса НГУ "Азов" сообщали, что бойцы заняли определенную полосу обороны на Покровском направлении в Донецкой области.

Серьезные потери россиян на Покровском направлении подтверждает также Генеральный штаб ВСУ. В сводке за 13 августа говорится, что ВС РФ в этом участке фронта потеряли всего 192 военных убитыми и ранеными. Кроме того, враг имеет существенные потери на этом направлении в технике.

"Наши воины уничтожили танк, пять единиц автомобильной техники, 18 БпЛА и антенну БпЛА. Также украинские защитники поразили танк, две пушки и девять укрытий для личного состава", — отчитывается Генштаб.

В то же время ситуация продолжает оставаться напряженной. За прошедшие сутки ВС РФ 42 раза атаковали позиции Сил обороны на Покровском направлении в районе 13 населенных пунктов.

Прорыв ВС РФ под Покровском: что происходит на направлении

11 августа экс-начальник штаба бригады НГУ "Азов" Богдан Кротевич обратился к президенту Владимиру Зеленскому, сообщив о проблемах на поле боевых действий в Донецкой области. Военный сообщил, что Мирноград и Покровск оказались "почти в окружении" ВС РФ, тогда как Константиновка — в полуокружении.

12 августа военнослужащие 36 отдельной бригады морской пехоты сообщили, что ВС РФ вклинились между Покровском и Константиновкой. При этом россияне применяли тактику продвижения малыми группами.

Напомним, 13 августа бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал, что ВСУ не заметили изменение тактики ВС РФ и не организовали системную оборону, что стало причиной прорыва России на Покровском направлении.