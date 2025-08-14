Загиблі, поранені і полонені: в "Азові" розповіли про втрати росіян за останні дні під Покровськом

У Донецькій області тривають складні бої: кілька днів тому сюди перекинули бійців підрозділу "Азов" Національної гвардії України, які зайняли певну смугу оборони на Покровському напрямку. Військові відзвітували про втрати росіян за останні дві доби на цьому напрямку, де обстановка залишається напруженою та динамічною.

За останні дві доби бійці ліквідували 151 російського окупанта та поранили ще понад 70 військових ЗС РФ. Про втрати росіян під Покровськом розповіли у Telegram-каналі 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов".

"В результаті боїв за останні дві доби в смузі відповідальності корпусу ліквідовано 151 окупанта. Поранено більше ніж 70 загарбників. Також за цей період взято в полон 8 російських військовослужбовців", — йдеться у повідомленні.

Росіяни мали такі втрати у ході проведення дій бійцями 1-го корпусу НГУ "Азов", суміжних та підпорядкованих підрозділів.

Раніше у пресслужбі 1-го корпусу НГУ "Азов" повідомляли, що бійці зайняли певну смугу оборони на Покровському напрямку у Донецькій області.

Серйозні втрати росіян на Покровському напрямку підтверджує також Генеральний штаб ЗСУ. У зведенні за 13 серпня йдеться, що ЗС РФ у цій ділянці фронту втратили загалом 192 військових вбитими та пораненими. Окрім того, ворог має суттєві втрати на цьому напрямку у техніці.

"Наші воїни знищили танк, п’ять одиниць автомобільної техніки, 18 БпЛА та антену БпЛА. Також українські захисники уразили танк, дві гармати та дев’ять укриттів для особового складу", — звітує Генштаб.

Водночас ситуація продовжує залишатися напруженою. Упродовж минулої доби ЗС РФ 42 рази атакували позиції Сил оборони на Покровському напрямку у районі 13 населених пунктів.

Прорив ЗС РФ під Покровськом: що відбувається на напрямку

11 серпня ексначальник штабу бригади НГУ "Азов" Богдан Кротевич звернувся до президента Володимира Зеленського, повідомивши про проблеми на полі бойових дій у Донецькій області. Військовий повідомив, що Мирноград та Покровськ опинилися "майже в оточенні" ЗС РФ, тоді як Костянтинівка — у напівоточенні.

12 серпня військовослужбовці 36 окремої бригади морської піхоти повідомили, що ЗС РФ вклинились між Покровськом та Костянтинівкою. При цьому росіяни застосовували тактику просування малими групами.

Нагадаємо, 13 серпня колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів, що ЗСУ не помітили зміну тактики ЗС РФ та не організували системну оборону, що стало причиною прориву Росії на Покровському напрямку.