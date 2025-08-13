Прорив РФ під Покровськом: генерал Маломуж назвав 4 помилки Сил оборони (відео)

Українські захисники не помітили зміну тактики ворога і не організували системну оборону, щоб припинити його атакувальні дії на всіх напрямках, вважає Микола Маломуж.

Related video

Прорив ЗС РФ під Добропіллям на Донеччині стався не через нестачу людей і засобів у Силах оборони, а через недостатньо грамотно організовану розвідку. Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж.

Прорив під Добропіллям - пояснення генерала Маломужа див. з 3:28

Маломуж назвав чотири причини, чому під Добропіллям на Покровському напрямку росіяни змогли так швидко просунутися. Однією з головних причин генерал вказує, що Сили оборони недостатньо грамотно організували заходи розвідки й не знищили резерви ворога, які підтягувалися до фронту — це могло стримати ворога, вважає генерал.

"Коли їх багато, вони переміщаються десь за 40-50 км, а згодом — у прифронтовій зоні за 5-10 км у полках, бригадах і навіть великих об'єднаннях, де їх можна нищити. Тоді у них паніка і немає відповідно сил і засобів для наступу, а тим більше для підготовки диверсійних груп для просочування, — говорить Микола Маломуж.

Офіцер зазначив, що українські захисники не помітили зміну тактики ворога і не організували системну оборону, щоб припинити його атакувальні дії на всіх напрямках.

"Одні підрозділи ведуть це успішно, я з ними контактую постійно мають результат, інші мають проблеми з виявленням ворога і припиненням дій цих диверсійних груп. І одні тримають позиції, а інші або не мають повного контролю, або відходять. Тому в цій ситуації — це удар і по тих секторах, де дійсно стоять підготовлені частини, але повинні бути справа, зліва такі ж частини, які б скоординували свою роботу", — пояснює генерал.

Крім того, на думку ексвійськового, потрібна ефективна координація, завдання ударів по вогневих засобах ворога і формувати резерв, яки нейтралізує прорахунки та прориви.

"Зараз важливо, наскільки ефективно "Азовці" зможуть завдати провести контрзаходи, контрудари з флангів і тилів і створить передумови у росіян для паніки", — говорить Маломуж.

Ексглава зовнішньої розвідки України додав, що дуже сподівається на "азовців" і на те, що вони виконають поставлене завдання.

Ситуація довкола Добропілля на Донеччині: що відомо

12 серпня стало відомо, що під Добропіллям резервні сили ЗСУ заблокували ДРГ РФ. Деякі з груп вже знищені, решта в процесі знищення. Ситуація непроста і динамічна.

Про ситуацію під Добропіллям розповів боєць ЗСУ Станіслав Бунятов. Військовий пояснив, що через прорив ЗС РФ на 10 км під загрозою опинився населений пункт Дружківка. Водночас ідеться про точку, розташовану вглибині українських позицій під Костянтинівкою та Покровськом.

Боєць "Мучной" вважає, що ЗС РФ можуть зробити два маневри, завдяки яким можуть оточити кілька населених пунктів на Донбасі — перерізати трасу на Павлоград і через Родинське вийти до Покровська зверху.