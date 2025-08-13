З'явились перші успіхи: під Добропіллям резервні сили ЗСУ заблокували ДРГ РФ, — Генштаб (відео)

На Покровський напрямок перекинули нові підрозділи Збройних сил України, які почали працювати над тим, щоб спинити прорив Збройних сил Російської Федерації під Добропіллям. На полі бою вже є перші успіхи, тим часом противник зібрав стотисячне військо і тисне на захисників.

Під Добропіллям вглиб українських позицій пробрались окремі групи російських диверсантів, ідеться у заяву Генштабу у Telegram-каналі "СтратКом ЗСУ". Попри зусилля окупантів, вдалось спинити противника і вже є певні успіхи, сказав речник командування Андрій Ковальов.

"Зокрема, рішенням Головнокомандувача Збройних сил України для посилення стійкості оборони виділено додаткові сили і засоби. Сплановані заходи для блокування груп противника у визначеному районі. Резервні підрозділи вже виявили ворога та мають перші успіхи. Російських окупантів знищують та беруть у полон", — сказав Ковальов.

Зі слів речника, росіяни зібрали під Покровськом 110 тис. солдатів. Тактика ворога — проникнення через українські малими піхотними частинами з використанням мотоциклів. Завдяки цій тактиці ЗС РФ дійсно дійшли до Золотого Колодязя, а також Веселого, Вільного, Рубіжного, Кучерів Яр, чути на відео.

"Деякі з груп вже знищені, решта в процесі знищення. Ситуація непроста і динамічна, однак сила оборони України вживають всіх необхідних заходів, щоб виявити та знищити ворожі групи", — запевнив Генштаб ЗСУ.

Зазначимо, аналітики DeepState 11 серпня показали прорив ЗС РФ між Добропіллям та Костянтинівкою. На карті бойових дій з'явився "язик", довжиною близько 10 км: ЗС РФ опинились в тилу підрозділів ЗСУ, які воюють під Покровськом та Костянтинівкою. Тим часом речники ОСУВ "Хортиця" та "Донецьк" заявили, що не слід турбуватись, оскільки ідеться про окремих російських диверсантів, які прорвались вглиб української території.

Про ситуацію під Добропіллям розповів боєць ЗСУ Станіслав Бунятов. Військовий пояснив, що через прорив ЗС РФ на 10 км під загрозою опинився населений пункт Дружківка. При цьому ідеться про точку, розташовану вглибині українських позицій під Костянтинівкою та Покровськом.

Тим часом на наступ росіян відгукнувся оглядач німецького таблоїда Bild Юліан Рьопке. З його слів, якщо протягом найближчих годин ЗС РФ не спинити, то під загрозою повної окупації виявляться решта 29% Донецької області, які контролює Україна. На думку оглядача, тоді Кремль отримає додаткові "козирі" на переговорах на Алясці, оскільки під час "обміну територіями" вже не фігуруватиме повністю окупований Донбас.

Нагадуємо, 13 серпня аналітики Інституту вивчення війни пояснили, чи зможуть ЗС РФ втримати позиції під Добропіллям.