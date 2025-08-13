Появились первые успехи: под Добропольем резервные силы ВСУ заблокировали ДРГ РФ, — Генштаб (видео)

На Покровское направление перебросили новые подразделения Вооруженных сил Украины, которые начали работать над тем, чтобы остановить прорыв Вооруженных сил Российской Федерации под Добропольем. На поле боя уже есть первые успехи, тем временем противник собрал стотысячную армию и давит на защитников.

Под Добропольем вглубь украинских позиций пробрались отдельные группы российских диверсантов, говорится в заявлении Генштаба в Telegram-канале "СтратКом ВСУ". Несмотря на усилия оккупантов, удалось остановить противника и уже есть определенные успехи, сказал представитель командования Андрей Ковалев.

"В частности, решением Главнокомандующего Вооруженных сил Украины для усиления устойчивости обороны выделены дополнительные силы и средства. Спланированы мероприятия для блокирования групп противника в определенном районе. Резервные подразделения уже обнаружили врага и имеют первые успехи. Российских оккупантов уничтожают и берут в плен", — сказал Ковалев.

Наступление РФ — Генштаб о боях под Покровском 13 августа

Наступление РФ — бои под Покровском

Отметим, аналитики DeepState 11 августа показали прорыв ВС РФ между Добропольем и Константиновкой. На карте боевых действий появился "язык", длиной около 10 км: ВС РФ оказались в тылу подразделений ВСУ, которые воюют под Покровском и Константиновкой.

