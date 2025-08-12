Ближайшие часы будут решающими для 29% Донецкой области, которые контролирует Украина, — Bild

Аналитик медиа Bild Юлиан Рьопке написал, что Вооруженные силы Российской Федерации добрались до трассы, которая направляется в Славянск и Краматорск, и это грозит потерей остальной части Донецкой области, которую контролирует Украина.

Россияне прорвались вглубь украинских позиций на глубину 18 км, говорится в заметке Рьопке в соцсети X. Враг бросил вперед пехоту и мотоциклы. Аналитик немецкого таблоида заявил, что в течение нескольких ближайших часов может решиться судьба Донецкой области.

Рёпке объяснил, что ВС РФ, вероятно, перерезали логистику Сил обороны, которые держат позиции на линии Славянск-Константиновка. По мнению аналитика, ситуацию можно спасти, если Генштаб ВСУ соберет мощное соединение и уничтожит оккупантов, которые прорвались вперед, но не имеют защиты с флангов.

Наступление РФ — ситуация под Покровском 12 августа Фото: DeepState

В заметке отмечается, что россияне могут вскоре перебросить механизированные подразделения, которые будут защищать точку прорыва. При этом пострадает логистика Сил обороны в Славянско-Краматорской агломерации, которая будет получать оружие только со стороны Харьковской области, добавил Рьопке. По мнению аналитика, ВСУ следует как можно быстрее освободить территорию площадью 15 на 5 км, и тогда есть шанс удержать остальную часть Донецкой области. Иначе — в условиях недоукомплектованных частей будет теряться все больше, говорится в заметке.

Наступление РФ — Репке о прорыве россиян под Покровском и Добропольем Фото: Скриншот

"Если это не удастся, спираль малоукомплектованных линий фронта и дальнейших территориальных потерь продолжится и ускорится непрерывно", — написал аналитик.

Рёпке подытожил, что Украина может потерять 29% территории Донецкой области, которые до сих пор контролировала, и это решится в течение нескольких ближайших часов. Также он уточнил, что потеря части Донбасса повлияет на позицию РФ на переговорах по "обмену территориями".

Наступление РФ — Репке об угрозе потери Донецкой области 12 августа Фото: Скриншот

Наступление РФ — ситуация под Покровском

Отметим, 11 августа аналитики DeepState показали прорыв ВС РФ между Покровском и Константиновкой. Длина прорыва — около 10 км, свидетельствует карта проекта. Тем временем командование проинформировало, что продолжаются бои и ВСУ держат оборону. В отчете Генштаба ВСУ, который появился утром 12 августа, указано, что украинцы остановили 48 атак противника на Покровском направлении. При этом россияне наступали рядом с 17 населенными пунктами — от Полтавки до Дачного.

Напоминаем, 1 корпус Нацгвардии сообщил о переводе на новые позиции на Покровском направлении.