Военный Фокус Российско-украинская война

Ближайшие часы будут решающими для 29% Донецкой области, которые контролирует Украина, — Bild

Россияне наступают на Донбассе и могут захватить треть Донецкой области, написал аналитик Bild
Российские войска могут оккупировать всю Донецкую область (иллюстративное фото) | Фото: РИА Новости

Аналитик медиа Bild Юлиан Рьопке написал, что Вооруженные силы Российской Федерации добрались до трассы, которая направляется в Славянск и Краматорск, и это грозит потерей остальной части Донецкой области, которую контролирует Украина.

Россияне прорвались вглубь украинских позиций на глубину 18 км, говорится в заметке Рьопке в соцсети X. Враг бросил вперед пехоту и мотоциклы. Аналитик немецкого таблоида заявил, что в течение нескольких ближайших часов может решиться судьба Донецкой области.

Рёпке объяснил, что ВС РФ, вероятно, перерезали логистику Сил обороны, которые держат позиции на линии Славянск-Константиновка. По мнению аналитика, ситуацию можно спасти, если Генштаб ВСУ соберет мощное соединение и уничтожит оккупантов, которые прорвались вперед, но не имеют защиты с флангов.

ВС РФ под Покровском 12 августа
Наступление РФ — ситуация под Покровском 12 августа
Фото: DeepState

В заметке отмечается, что россияне могут вскоре перебросить механизированные подразделения, которые будут защищать точку прорыва. При этом пострадает логистика Сил обороны в Славянско-Краматорской агломерации, которая будет получать оружие только со стороны Харьковской области, добавил Рьопке. По мнению аналитика, ВСУ следует как можно быстрее освободить территорию площадью 15 на 5 км, и тогда есть шанс удержать остальную часть Донецкой области. Иначе — в условиях недоукомплектованных частей будет теряться все больше, говорится в заметке.

Рёпке рассказал о прорыве ВС РФ под Покровском и Добропольем
Наступление РФ — Репке о прорыве россиян под Покровском и Добропольем
Фото: Скриншот

"Если это не удастся, спираль малоукомплектованных линий фронта и дальнейших территориальных потерь продолжится и ускорится непрерывно", — написал аналитик.

Рёпке подытожил, что Украина может потерять 29% территории Донецкой области, которые до сих пор контролировала, и это решится в течение нескольких ближайших часов. Также он уточнил, что потеря части Донбасса повлияет на позицию РФ на переговорах по "обмену территориями".

Рёпке предупредил об угрозе потери Донецкой области 12 августа
Наступление РФ — Репке об угрозе потери Донецкой области 12 августа
Фото: Скриншот

Наступление РФ — ситуация под Покровском

Отметим, 11 августа аналитики DeepState показали прорыв ВС РФ между Покровском и Константиновкой. Длина прорыва — около 10 км, свидетельствует карта проекта. Тем временем командование проинформировало, что продолжаются бои и ВСУ держат оборону. В отчете Генштаба ВСУ, который появился утром 12 августа, указано, что украинцы остановили 48 атак противника на Покровском направлении. При этом россияне наступали рядом с 17 населенными пунктами — от Полтавки до Дачного.

Напоминаем, 1 корпус Нацгвардии сообщил о переводе на новые позиции на Покровском направлении.