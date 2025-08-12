Найближчі години будуть вирішальними для 29% Донецької області, які контролює Україна, — Bild

Аналітик медіа Bild Юліан Рьопке написав, що Збройні сили Російської Федерації дістались до траси, яка прямує у Слов'янськ та Краматорськ, і це загрожує втратою решти Донецької області, яку контролює Україна.

Росіяни прорвались вглиб українських позицій на глибину 18 км, ідеться у дописі Рьопке у соцмережі X. Ворог кинув вперед піхоту на мотоциклах. Аналітик німецького таблоїда заявив, що протягом кількох найближчих годин може вирішитись доля Донецької області.

Рьопке пояснив, що ЗС РФ, ймовірно, перерізали логістику Сил оборони, які тримають позиції на лінії Слов'янськ–Костянтинівка. На думку аналітика, ситуацію можна врятувати, якщо Генштаб ЗСУ збере потужне з'єднання та знищить окупантів, які прорвались вперед, але не мають захисту з флангів.

Наступ РФ — ситуація під Покровськом 12 серпня

У дописі наголошується, що росіяни можуть незабаром перекинути механізовані підрозділи, які захищатимуть точку прориву. Водночас постраждає логістика Сил оборони у Слов'янсько-Краматорській агломерації, яка отримуватиме зброю лише з боку Харківської області, додав Рьопке. На думку аналітика, ЗСУ слід якнайшвидше звільнити територію площею 15 на 5 км, і тоді є шанс втримати решту Донецької області. Інакше — в умовах недоукомплектованих частин втрачатиметься все більше, ідеться у дописі.

Наступ РФ — Рьопке про прорив росіян під Покровськом та Добропіллям

"Якщо це не вдасться, спіраль малоукомплектованих ліній фронту та подальших територіальних втрат продовжиться та прискориться безперервно", — написав аналітик.

Рьопке підсумував, що Україна може втратити 29% території Донецької області, які досі контролювала, і це вирішиться протягом кількох найближчих годин. Також він уточнив, що втрата частини Донбасу вплине на позицію РФ на переговорах з "обміну територіями".

Наступ РФ — Рьопке про загрозу втрати Донецької області 12 серпня

Наступ РФ — ситуація під Покровськом

Зазначимо, 11 серпня аналітики DeepState показали прорив ЗС РФ між Покровськом та Костянтинівкою. Довжина прориву — приблизно 10 км, свідчить карта проєкту. Тим часом командування проінформувало, що тривають бої й ЗСУ тримають оборону. У звіті Генштабу ЗСУ, який з'явився зранку 12 серпня, вказано, що українці спинили 48 атак противника на Покровському напрямку. Водночас росіяни наступали поруч із 17 населеними пунктами — від Полтавки до Дачного.

Нагадуємо, 1 корпус Нацгвардії повідомив про переведення на нові позиції на Покровському напрямку.