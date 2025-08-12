Корпус "Азова" перекинули на позиції під Покровськом: ситуація складна, — НГУ (карта)

Кілька днів тому бійці підрозділу "Азов" Національної гвардії України зайняли певну смугу оборони на Покровському напрямку. Обстановка в цьому районі залишається складною та динамічною.

Російські війська продовжують спроби просування під Покровськом, однак зазнають значних втрат у живій силі та техніці. Про це 12 серпня повідомила пресслужба 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов".

"Підрозділами корпусу сплановано та вжито заходів щодо блокування сил противника у визначеному районі. Про результати буде повідомлено пізніше", — йдеться в повідомленні.

Ситуація під Покровськом

На Покровському напрямку російська армія продовжує спроби блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію. За інформацією командування ОСУВ "Дніпро", за останню добу зафіксовано наступальні дії в районах населених пунктів Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Дачне та Звірове.

Карта бойових дій на Покровському напрямку. 11 серпня 2025 року Фото: deepstatemap.live

Противник накопичує сили для подальших атак, проте Сили оборони України успішно стримують натиск, знищуючи переважаючі сили ворога. Загалом за минулу добу українські захисники відбили 48 атак росіян, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Важливо

Крах логістики під Покровськом: як військам РФ вдалося створити напівоточення ЗСУ

Згідно з картографічними даними аналітиків, з 8 по 11 серпня війська РФ мали тактичний успіх на північно-східному фланзі Покровського напрямку. Просування противника було зафіксовано по лінії Родинське-Суворове-Никанорівка, де росіяни намагаються розширити плацдарм, проводячи атаки в бік Білецького, а також Золотого Криниці та Веселого, що на Донеччині. Ці дії супроводжувалися задваванням розсікаючого удару на схід від Добропілля, внаслідок чого на великій ділянці фронту утворилася "сіра зона".

Нагадаємо, 11 серпня ексначальник штабу бригади НГУ "Азов" Богдан Кротевич звернувся до президента Володимира Зеленського, заявивши про реалії на Покровському напрямку. За його словами, міста Покровськ і Мирноград опинилися "майже в оточенні", а Костянтинівка — у напівоточенні, водночас ситуація погіршується з кожним днем.