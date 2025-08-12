Корпус "Азова" перебросили на позиции под Покровском: ситуация сложная, — НГУ (карта)

Несколько дней назад бойцы подразделения «Азов» Национальной гвардии Украины заняли определенную полосу обороны на Покровском направлении. Обстановка в этом районе остается сложной и динамичной.

Российские войска продолжают попытки продвижения под Покровском, однако несут значительные потери в живой силе и технике. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба 1-го корпуса Национальной гвардии Украины “Азов”.

“Подразделениями корпуса спланированы и приняты меры по блокированию сил противника в определенном районе. О результатах будет сообщено позже”, — говорится в сообщении.

Ситуация под Покровском

На Покровском направлении российская армия продолжает попытки блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию. По информации командования ОСГВ “Днепр”, за последние сутки зафиксированы наступательные действия в районах населенных пунктов Родинское, Новоэкономичное, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Дачное и Зверовое.

Карта боевых действий на Покровском направлении. 11 августа 2025 Фото: deepstatemap.live

Противник накапливает силы для дальнейших атак, однако Силы обороны Украины успешно сдерживают натиск, уничтожая превосходящие силы врага. Всего за минувшие сутки украинские защитники отбили 48 атак россиян, сообщили в Генштабе ВСУ.

Важно

Крах логистики под Покровском: как войскам РФ удалось создать полуокружение ВСУ

Согласно картографическим данным аналитиков, с 8 по 11 августа войска РФ имели тактический успех на северо-восточном фланге Покровского направления. Продвижение противника было зафиксировано по линии Родинское-Суворово-Никаноровка, где россияне пытаются расширить плацдарм, проводя атаки в сторону Белецкого, а также Золотого Колодца и Веселого, Донецкой области. Эти действия сопровождались нанесением рассекающего удара восточнее Доброполья, в результате чего на обширном участке фронта образовалась «серая зона».

Напомним, 11 августа экс-начальник штаба бригады НГУ "Азов" Богдан Кротевич обратился к президенту Владимиру Зеленскому, заявив о реалиях на Покровском направлении. По его словам, города Покровск и Мирноград оказались "почти в окружении", а Константиновка — в полуокружении, при этом обстановка ухудшается с каждым днем.