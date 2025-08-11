Крах логистики под Покровском: как войскам РФ удалось создать полуокружение ВСУ
После некоторого затишья под Покровском россияне снова перешли в наступление и продвинулись в направлении важнейшей дороги, свидетельствует военный корреспондент Богдан Мирошников. Фактически, уже сформировано полуокружение Покровска, причем враг использовал старую болезнь ВСУ...
В районе Родинского продолжаются качели.
Сначала был существенный прорыв врага со стороны Коптевого на 4–5 км. Потом вроде были намеки на минимальную стабилизацию.
Но после этого враг снова продвинулся, уже в район шахты возле Родинского, обошел Суворово, захватил Сухецкое. И дальше продолжается проседание.
Основные бои — в районе "железки" на перегоне Дорожное–Родинское.
До автодороги Родинское–Доброполье остается 2 км. Но логистике на этом пути — уже п...да.
Короче говоря, враг уже не просто сформировал левофланговые клещи (если смотреть с нашей стороны) покровско-мирноградской агломерации. Оккупант уже близок к полуокружению всей агломерации.
И произошло это за несколько месяцев.
Но предпосылки врагом были заложены еще тогда, когда они прорвали Воздвиженку и одновременно начали давить со стороны торецкого направления, ударив по стыкам подразделений.
Стыки продолжают быть нашим слабым местом...
