Крах логистики под Покровском: как войскам РФ удалось создать полуокружение ВСУ

В районе Родинского продолжаются качели.

Сначала был существенный прорыв врага со стороны Коптевого на 4–5 км. Потом вроде были намеки на минимальную стабилизацию.

Но после этого враг снова продвинулся, уже в район шахты возле Родинского, обошел Суворово, захватил Сухецкое. И дальше продолжается проседание.

Основные бои — в районе "железки" на перегоне Дорожное–Родинское.

До автодороги Родинское–Доброполье остается 2 км. Но логистике на этом пути — уже п...да.

Короче говоря, враг уже не просто сформировал левофланговые клещи (если смотреть с нашей стороны) покровско-мирноградской агломерации. Оккупант уже близок к полуокружению всей агломерации.

И произошло это за несколько месяцев.

Но предпосылки врагом были заложены еще тогда, когда они прорвали Воздвиженку и одновременно начали давить со стороны торецкого направления, ударив по стыкам подразделений.

Стыки продолжают быть нашим слабым местом...

