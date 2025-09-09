Время ставить генераторы: к чему следует готовиться украинцам этой зимой

Related video

Ну что ж, сезон обстрелов по объектам генерации электроэнергии объявляется открытым.

Враг долго и тщательно готовился, проводил разведку. Честно говоря, я этого еще примерно месяца полтора назад ожидал.

Да, зима будет тяжелой. Но как будто все предыдущие зимы у нас были легкими? Не были.

Я даже не буду советовать запасаться павербенками, генераторами, зарядными станциями и кабелями DC to USB-A/C. Потому что, наверное, это уже у всех (или у большинства) есть.

А вот что могу посоветовать — это поговорить с вашими соседями, председателями управляющих компаний/ОСМД и ставить себе генераторы на многоквартирные дома. Потому что знаю, что это high-level — убедить хотя бы половину соседей, чтобы во время отключений была вода (на верхние этажи она не добивает), отопление и работал лифт. Ну и канализация бесперебойно работала.

Особенно это актуально для тех домов, у кого есть насосы на воду и тепло, и/или собственная котельная.

Враг хочет нас сломать. Враг хочет нас всех убить. Поэтому мы должны сейчас особенно крепко помогать армии. Помогать фронту. Потому что от каждого из нас зависит, где будет фронт весной.

