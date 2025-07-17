Покровские клещи: почему ситуация на главном фронте Донбасса становится похожей на Бахмут и Авдеевку

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Враг почти сформировал левофланговые клещи (если смотреть с нашей стороны ЛБС) Покровска-Мирнограда. Это стало возможным благодаря быстрому продвижению к пгт Родинское.

В случае его захвата — это уже будет завершенный охват по всему нашему левому флангу.

На правом фланге ситуация также не радует. Враг имеет продвижение в районах Котлиного и Удачного, а также пытается продвинуться к павлоградской трассе с ее дальнейшим перерезанием.

Одновременно происходит лобовое продавливание наших позиций к югу от Покровска.

Если все так будет идти дальше — то вариантов там уже будет немного. Или Авдеевка-2, или Бахмут-2. То есть либо наш гарнизон будет вынужден отойти под угрозой окружения, либо будет жесткое рубилово в полуокружении с непонятными перспективами.

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Враг подбирается к Родинскому. Все произошло слишком быстро, и теперь враг фактически на окраинах города.

Теперь это уже создает огромные проблемы для обороны всей покровско-мирноградской агломерации. А если учесть, что враг уже на окраинах Новоэкономического, то ситуацию можно описать как критическую.

Там проседания буквально везде — и на юге в районе с. Шевченко, и на юго-западе в районе Котлиного-Удачного.

Враг постоянно "переключается" между основными участками наступления, и заставляет нас только реагировать. Пока инициатива полностью за врагом — мы только реагировать, причем постфактум, и можем.

Сначала они наступали на торецком направлении, там их приостановили. Потом была Сумщина. Там также удалось приостановить. И теперь враг снова, как и летом-осенью 2024, направил основные усилия на покровское направление.

Во всех этих действиях, от торецкого направления до покровского и Сумщины и Харьковщины, мы постоянно туда-сюда перебрасывали силы. А оно "рвалось" дальше.

Такие дела.

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