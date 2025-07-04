Время защищать Павлоград: почему рухнула оборона ВСУ на границе с Днепропетровской областью

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Новопавловское (ну, или Южно-Донбасское, кому как больше нравится) направление.

Наиболее "проблемное" (и я бы сказал, угрожающее) направление для ВСУ. Очевидно, что украинские войска на данный момент терпят здесь очень ощутимое поражение, по крайней мере в тактическом масштабе, грозящее с очень значительными шансами перерасти в оперативно-тактическое. Фактически рухнула вся система обороны ВСУ к югу от реки Волчья в Донецкой области. Противник глубоко и уверенно вклинился в боевые порядки частей и соединений ВСУ на этом направлении, продвигаясь достаточно высокими темпами (до 10-12 квадратных километров в сутки). И силы и средства Вооруженных Сил Украины, которые действуют на этом направлении, не могут пока не просто "блокировать", а даже остановить этот прорыв противника.

5-я, 36-я и 29-я ОВА противника, усиленные частью сил его 35-й ОВА и ряда бригад морской пехоты, УСПЕШНО наступают сразу на нескольких направлениях и участках, в частности:

36-я омсбр из состава 29-й ОВА противника прорвалась глубоко во фланг подразделениям ВСУ, оборонявшимся как на Покровском, так и непосредственно на Новопавловском направлениях вдоль южного берега реки Волчья. В то же время захватив села Запорожье, Ялта, ее передовые подразделения уже вышли на рубеж Звезда-Поддубное;

части и соединения 36-й ОВА (37-я омсбр, 5-я отдельная танковая бригада/отбр), усиленные 336-й отдельной бригадой морской пехоты (обрмп), частью сил 40-й обрмп и несколькими "мобилизационными" мотострелковыми полками (напр, "штурмовой" 1443-й мсп), последовательно захватили села Веселое, Федоровка, Комар, Перестройка и фактически полностью заняли район слияния рек Мокрые Ялы и Волчья;

в свою очередь, самая мощная в составе ГВ "Восток" 5-я ОВА (127-я мсд, 60-я омсбр, 57-я омсбр), усиленная рядом подразделений из состава 69-й отдельной бригады прикрытия (обрп) 35-й ОВА, захватила фланговый район Шевченко — Бурлацкое — Привольное — Свободное Поле и продолжает успешно наступать в северо-западном и северном направлениях, в частности, вышла на рубеж Зеленое Поле — Новоселка (69-я обрп), прорвалась на южную окраину села Воскресенка (60-я омсбр), одновременно успешно продвигаясь на запад от Федоровки (127-я мсд).

Иными словами, по моему мнению, ситуация на этом направлении выглядит гораздо опаснее, чем ситуация на Сумском направлении, и грозит более негативными последствиями. Причем как в оперативном, так и впоследствии, в стратегическом плане.

Если в ближайшее время ситуация здесь не стабилизируется, то военно-политическому руководству Украины следует готовиться к формированию Павлоградского операционного направления и появлению ОЧЕНЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ трудностей на Запорожском направлении.

Вместе с тем, следует учитывать и возможность проведения противником оперативной наступательной операции против Славянско-Краматорской агломерации. В этом смысле, в течение ближайших месяцев особое значение приобретет военная разведка (на всех уровнях, от тактического до стратегического).

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