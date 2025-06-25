"Мертвая зона" на Донбассе: как дроны РФ "выключают" логистику ВСУ на глубину 15 км

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Логистика в Донецкой области последние недели — это один большой вызов. Или ответ на вопрос: "Как не довести до беды".

Не секрет, что вражеские fpv-дроны на оптоволокне достают далеко. И не на оптоволокне научились также. Итог — основные рокады находятся под контролем вражеских дронов на глубину до 10-15 км, а иногда они долетают гораздо глубже.

Радует, что проблему признают и начинают что-то с этим делать. Но это же как всегда, с огромным опозданием.

Такая по... баная логистика может привести к катастрофе в Донецкой области. И было бы гораздо лучше, если бы реагировали на первые тревожные звоночки, а не тогда, когда уже "горит".

Враг доверил тему оптоволоконных дронов опытным и результативным подразделениям. У нас все еще нет системности в этом вопросе. А когда и есть системность — все упирается в отсутствие кодификации изделий, лицензирования и прочей бюрократии. Нет, она нужна. Но процессы точно можно было бы делать в разы быстрее.

Можно было бы и дроны заблаговременно закупать, а не когда на пустых складах мыши водят хороводы.

Мечты, мечты, мечты.

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