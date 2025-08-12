Покровск и Мирноград еще можно спасти: почему произошел прорыв на Доброполье и как его остановить

Related video

Оперативно-тактическая ситуация на покровском направлении понемногу приближается к тому, что Покровск и Мирноград уже нельзя будет спасти.

Пока ситуация такой еще до сих пор не является. Еще не наступил тот критический момент. Но к сожалению, все идет к тому, на данный момент.

Агломерацию даже спасти еще можно. Но и не лобовыми штурмами это делается, попытки которых с нашей стороны уже имели место! Враг к этому адаптировался уже давно. Передаю огромный "привет" тем, кто стачивает лучшие подразделения в бессмысленных лобовых атаках.

Плюс существует хаос в управлении в связи с передачей зон ответственности на направлении от ОТГ к корпусам.

Потому что некоторые не могут договориться о закреплении за корпусами приданных подразделений, не могут договориться о конкретных границах зон ответственности и о еще многих бюрократических моментах. И часто приданные подразделения выполняют задачи от командования двух корпусов. А враг бьет уже в стыки корпусов, и оба корпуса бросаются "тушить пожар" одновременно. А ресурсы не резиновые, и оккупант охотно этим пользуется.

Вот это и произошло на покровско-добропольском направлении. Оккупант ударил в стык корпусов. И теперь мы имеем вот такие "результаты".

Пока все были заняты ликвидацией "ДРГ" в Покровске (в том числе и военное командование), проблемы оперативно-тактического характера вылезают северо-восточнее города.

Почему ДРГ взял в кавычки? Потому что это были (и сейчас есть) не ДРГ, а малые пехотные группы врага, которые под четкое сопровождение их дронов успешно инфильтрировались в глубину наших порядков.

А когда тех малых групп — несколько десятков, они могут и 10–15 км проползти таким же образом.

Пропустить их — это одно дело, а выбить оттуда — это кровь, пот, жизнь и здоровье наших бойцов. И истощение резервов.

Поэтому даже если тот прорыв на стыке корпусов в сторону Доброполья и Дружковки будет локализован и удастся хоть немного подвинуть оккупантов — знайте, что за этим стоят наши потери.

Вот такие дела.

