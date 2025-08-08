Ключ к Покровску: почему бои за город Родинское приобрели такой накал

Related video

В течение последних 2–3 суток командованием группировки войск противника (ГВ) "Центр" в основном проводились мероприятия по перегруппировке своих сил и средств в полосах действия 41-й и 2-й общевойсковых армий (ОВА) с целью развертывания ударных тактических групп на заранее выбранных участках и направлениях для осуществления прорыва непосредственно в город Покровск.

Кроме того, передовые подразделения из состава 51-й ОВА, ранее перегруппированные на это направление с Торецкого, продолжали атакующие/штурмовые действия на северо-восток и север от Покровска и Мирнограда с целью обеспечения этого прорыва, в частности:

подразделения 39-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр) из состава 68-го армейского корпуса (АК) атаковали в направлении Новоторецкое – Маяк;

также они пытались продвинуться в направлении Попов Яр – Владимировка, атакуя с рубежа Полтавка – Попов Яр вдоль дороги с востока, в сторону промзоны "Оксамит", а также пытались прорваться со стороны Полтавки на Русин Яр. Пока противнику не удается надежно закрепиться в Маяке или прорваться к Владимировке. Так же, как и надежно закрепится в селе Русин Яр. Более того, в районе Маяка ВСУ контратаковали противника и несколько оттеснили его передовые подразделения на юг;

в свою очередь штурмовые подразделения двух бригад из состава 51-й ОВА (1-я и 9-я омсбр) упорно пытаются прорваться к поселку Родинское сразу с двух направлений — со стороны Федоровки и со стороны Разино. Пока, по моей информации, противнику удалось продвинуться к восточной окраине села, но "зацепиться" за само село не удалось.

К востоку от него продолжаются ожесточенные бои, штурмовые группы противника, несмотря на потери, стремятся занять Красный Лиман, расположенный к юго-востоку от Родинского, и обойти последнее с севера.

Такое упорство противника на этом направлении вполне понятно. Его командование стремится любой ценой перерезать дорогу Покровск–Доброполье в районе Родинского и получить возможность осуществлять плотное огневое воздействие на параллельную коммуникацию, ведущую туда, но уже через Гришино и Новоалександровку.

По сути, от результата боев за поселок Родинское будут зависеть дальнейшие перспективы удержания ВСУ района обороны во всей Покровско-Мирноградской агломерации. Потому что, очевидно, что перегруппировка противника в полосах 41-й и частично 2-й ОВА была явно "приурочена" именно к моменту прорыва противника в район Родинского.

Как только 51-я ОВА заблокирует коммуникации из Покровска на Доброполье, скорее всего, противник силами и средствами 41-й и 2-й ОВА перейдет к массированным и решительным наступательным действиям непосредственно на сам город Покровск.

Тем временем на юго-запад от города 41-я ОВА противника при поддержке сил и средств из состава 2-й ОВА своими передовыми подразделениями пытается обеспечить занятие и удержание удобных для этого будущего "рывка" позиций и рубежей. Однако не всегда им это удается, в частности:

1441-й мотострелковый полк (мсп) "мобилизационного резерва" противника упорно пытается решить две задачи — удержать село Зверево и снова занять село Котлино. Пока противник сумел решить обе задачи лишь, скажем так, "частично". Подразделения противника присутствуют в Зверево, но надежно и полностью закрепиться там пока не могут;

в свою очередь село Котлино также остается под контролем ВСУ, но противник удерживает позиции к востоку от него, за дорогой Покровск–Межевая (то есть к северу от нее);

более того, недавно прорвавшиеся в западную часть села Удачное передовые штурмовые группы противника, пытавшиеся там закрепиться, вероятно, несколько дней назад, были отброшены в результате контратаки ВСУ на юг. Поэтому противник, судя по всему, все еще присутствует в селе Удачное, правда, только в промзоне, на восточной окраине села;

на юге, в полосе действия 90-й танковой дивизии (тд) из состава 41-й ОВА, ВСУ также пару дней назад провели контратакующие действия между Котляровкой и Ореховым и сумели значительно (естественно, в тактическом смысле) оттеснить противника от административной границы с Днепропетровской областью (освободив около 4 квадратных километров).

Таким образом, можно констатировать, что командование ГВ противника "Центр" на Покровском направлении завершает цикл "предварительных" действий, активно ускоряя подготовку к штурму самого города. Очевидно, что в рамках этой подготовки в ближайшее время противник предпримет попытку выйти на рубеж Белецкое – Родинское и полноценно закрепиться вдоль рубежа Новоэкономическое – Миролюбовка.

