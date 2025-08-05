Константиновская операция сорвана: что на самом деле происходит в Часовом Яру и Торецке

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Краматорское, Торецкое направления

Я не знаю что и как докладывают верховному пуйлу его подчиненные, но город Часов Яр не полностью контролируется российскими войсками, несмотря на его последнее заявление.

Да, передовые подразделения 331-го парашютно-десантного полка (пдп) из состава 98-й воздушно-десантной дивизии (вдд) противника продвинулись в пределах города — дошли до Днепровского пруда и заняли часть центра города. А вот районы "Шевченко", "ЦехNo2", "Южный" НЕ контролируются российскими войсками. Более того, они вынуждены вести упорные бои за удержание микрорайона "Новосеверный", который они также не полностью контролируют. О каком "полном захвате" Часового Яра говорится в заявлении пуйла?

Атаки противника "через канал" (имеется в виду "Северский Донец–Донбасс" к северу от города) в направлении Григорьевка–Марково также пока безуспешны для него.

Судя по всему, включение в полосу 3-й ОВА части полосы 51-й ОВА (вплотную к окрестностям Торецка), которая в свою очередь отправилась на Покровское направление, не лучшим образом сказалось на самой 3-й ОВА. Несмотря на то, что в ее состав, судя по всему, включили весь 3-й армейский корпус (АК).

Таким образом, затягивается во времени прорыв российских войск к Константиновке и Дружковке с северо-востока, то есть "через Часов Яр и окрестности", что было очевидно предусмотрено планом всей так называемой "Константиновской операции".

Насколько я понимаю, это был вопрос первоочередности...

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Или, лучше сказать, выбора. Между Покровском и Константиновкой. Насколько я понимаю, российское командование решило, что 8-я ОВА может легко прорваться к последней и самостоятельно (с юго-запада и юго-востока, то есть со стороны Торецка и со стороны вклинения к северу от Воздвиженки). И формальные основания для такого решения у него были — в эту армию входят сразу две полнокровные мотострелковые дивизии: 20-я и 150-я мсд. Для прорыва к Константиновке она была также усилена парой оставшихся здесь бригад из состава 51-й ОВА, вместе с их набором приданных "мобилизационных" полков и батальонов.

Однако за месяц упорных и кровопролитных наступательных боев частей и подразделений 8-й ОВА на этом направлении (с участием подразделений 51-й ОВА противника и его 3-го АК, действовавших со стороны Торецка) с рубежа Новоеленовка–Романовка, 8-я ОВА смогла прорваться только к Яблуновке и создать несколько тактических уклонов на северо-запад и север от Торецка, в направлении Щербиновки, Белой горы (через обе Делиевки).

Иными словами, вся эта перегруппировка сил и средств между двумя группировками войск (ГВ) "Центр" и "Юг" была направлена на концентрацию максимального количества сил (особенно ресурсов, прежде всего живой силы, то есть пополнения) именно на Покровском направлении.

Как выяснилось, как только 51-я ОВА выбыла с Торецкого направления "на штурм Покровска", действовавшая до этого вместе с ней 8-я ОВА самостоятельно сразу начала немного притормаживать. Привлечение части сил 3-го армейского корпуса (надо понимать, в качестве своеобразной компенсации) не очень улучшило ситуацию. Взять Щербиновку и Плещеевку (без чего противнику будет очень сложно прорваться к Константиновке) пока не получается.

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