Штурм Покровска, угроза Краматорску: почему обострилась ситуация на самом горячем участке фронта

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Обзор. Сегодня будет Покровское направление, поскольку ситуация там продолжает обостряться достаточно интенсивно.

Текущая ситуация

Командование ГВ "Центр", очевидно, на данный момент в своей операционной зоне занимается реализацией соответствующего замысла (плана) наступательной операции, целью которой является разгром группировки ВСУ, обороняющейся на этом направлении в районе Покровско-Мирноградской агломерации и ее полный захват.

Реализовать ее противник стремится путем обхода с флангов соответствующего района обороны ВСУ (с севера, северо-востока и юго-запада) с одновременным сковыванием их резервов, сил и средств лобовыми атаками своих передовых подразделений с юга в сторону города. В соответствии с этим планом, командование ГВ "Центр" противника, очевидно, сосредоточивает свои основные усилия в полосах 41-й и 51-й ОВА, усиливая их за счет ряда частей и соединений из состава 2-й ОВА.

"Краткое содержание предыдущих эпизодов".

После захвата района города Селидово и выхода его передовых подразделений на широком фронте к рекам Журавка, Казенный Торец и Бычок, командованием противника была проведена перегруппировка своих войск на Покровском и Торецком направлениях, а также ряд организационно-штатных изменений в составе ГВ "Центр", в частности:

41-я ОВА была перегруппирована в полосу юго-западнее Покровска, и в ее состав вошла 90-я танковая дивизия, ранее действовавшая здесь как отдельное соединение;

Основная часть 8-й ОВА, прибывшая на правый фланг операционной зоны с бывшего Кураховского направления, своей основной частью была развернута на Торецком направлении, но часть сил, очевидно, все же была развернута именно для совместных действий с ГВ "Центр" на его правом фланге.

Все это сразу в сочетании со значительным пополнением развернутых на данном направлении частей и соединений в базовых районах позволило командованию противника уплотнить боевые порядки частей и соединений ГВ "Центр", привести оперативное построение своих войск на Покровском направлении в соответствие с вышеупомянутым планом операции. И после небольшой паузы, вызванной необходимостью проведения наступательных операций на соседних флангах ГВ "Центр", перейти в наступление его силами и средствами...

Противнику удалось прорвать оборону ВСУ в тактической зоне по рубежу Новотроицкое — Шевченко в северо-западном направлении, выйдя на рубеж Удачное — Котлино, а также к северу от Воздвиженки, прорвавшись на трассу Покровск — Бахмут, развивая свое наступление с ходу как в направлении Покровска (51-я ОВА), так и в направлении Константиновки (8 ОВА). Стало понятно, что командование противника на тот момент стремилось достичь двух основных целей на Покровском направлении:

перерезать две дороги Покровск — Павлоград и Покровск — Межевая, обходя при этом район обороны Покровска с юго-запада;

глубоко обойти Покровско-Мирноградскую агломерацию с востока и северо-востока, расширив свой прорыв на север от Воздвиженки в западном направлении.

Сейчас противник смог достичь этих целей лишь частично (потратив на это всю весну и большую часть текущего лета). Ему удалось перерезать дорогу Покровск-Межевая на участке Удачное-Котлино (при этом враг уже 3 месяца вынужден вести упорные бои за полный захват этих населенных пунктов).

Но большего ему удалось достичь на восточном фланге Покровского района обороны. Перегруппировав основные силы 51-й ОВА на указанное направление с Торецкого и используя для этого прорыв соседней 8-й ОВА на Торецко-Константиновском направлении, противнику удалось за достаточно короткий промежуток времени (1,5 месяца упорных боев) прорваться как по обе стороны дороги Покровск-Бахмут в западном направлении (наступление в районе Новоэкономического), так и в и сторону Доброполья, в северо-западном направлении, выйдя на рубеж Федоровка-Маяк.

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В настоящее время ситуация на этом направлении выглядит следующим образом:

передовые подразделения 5-й омсбр противника и 60-й омсб прорвались соответственно к Миролюбовке и Новоэкономичному, продолжая атаковать в направлении Мирнограда и ведя упорные бои с целью закрепления в этих населенных пунктах;

132-я и 110-я омсбр противника упорно пробиваются в сторону Доброполья, выйдя на рубеж Никаноровка-Уют. Есть даже информация, что их передовые штурмовые группы пробились к дороге Шахово — Доброполье;

южнее Покровска штурмовые отряды 1441-го и 1435-го мсп противника, судя по всему, сумели полностью занять поселок Зверево, пытаясь далее проникнуть малыми пехотными группами на территорию самого Покровска с целью закрепления их в юго-западных кварталах города;

на южном фланге, в направлении Алексеевка — Дачное, противник явно также имел успех. Передовым подразделениям его 114-й омсбр при поддержке ряда подразделений 80-го танкового полка/тп (из состава 90-й танковой дивизии) удалось продвинуться севернее Алексеевки.

Однако атаки противника в полосе 41-й ОВА, непосредственно юго-западнее города (по рубежу Удачное — Котлино), а также южнее реки Солона, судя по всему, были не столь удачными для противника. ВСУ продолжают удерживать рубеж Муравка — Новониколаевка, обороняются в Удачном и Котлино. 90-й танковой дивизии противника, вероятно, удалось "дозахватить" Орехово, но продвинуться западнее Котляровки она пока не может.

Возможные действия противника в ближайшей перспективе

Судя по всему, северо-восточнее Покровска (наиболее угрожаемый участок на данный момент) противник продолжит свои упорные атаки в направлении села Родинское (как со стороны Федоровки, так и со стороны Разино), одновременно пытаясь прорваться как можно ближе к Доброполью. Кроме того, противник, очевидно, продолжит атаки в направлении Новоэкономическое — Мирноград, а также Миролюбовка — Мирноград.

Пока 51-я ОВА противника, действующая в этой полосе, имеет возможность наступать достаточно опасными для ВСУ темпами, а потому выход ее передовых подразделений на Родинское очень вероятен. Впрочем, то же самое касается и ее прорыва на Мирноград.

Если в ближайшее время темпы продвижения штурмовых подразделений 51-й ОВА противника кардинально не изменятся, то есть не уменьшатся (а предпосылок для этого пока нет), то дальнейшая судьба Покровска будет решена.

Потому что в таком случае потребность в массированных атаках/штурмах на юго-запад от города для противника просто отпадет (на этом направлении он и так находится близко к границе города, то есть на удобных исходных рубежах и позициях для штурма города). Иными словами, 41-й ОВА противника для того, чтобы начать "решительный и окончательный" штурм Покровска, достаточно будет просто дождаться, когда его 51-я ОВА, несмотря на любые собственные потери, таки доползет до города с востока и северо-востока (а она ОЧЕНЬ близка к этому).

Более того, вполне возможно, что 51-й ОВА вовсе не придется "ползти" именно к самому городу, достаточно будет просто заблокировать его с севера, дойдя до вышеуказанных рубежей и взяв при этом под жесткий огневой контроль все логистические коммуникации, идущие от города в северо-западном направлении. В таком случае именно 41-я ОВА, усиленная частью сил 2-й ОВА, сможет "стартовать главной" на Покровск, ведь ее передовые подразделения УЖЕ максимально приближены к нему.

Все это дело может сильно обостриться, если та же 51-я ОВА противника прорвется на Доброполье (а такие шансы у нее есть, судя по темпам продвижения ее передовых подразделений в этом направлении). В таком случае ВСУ получат проблемы уже ОПЕРАТИВНОГО масштаба, причем и на Краматорском направлении также.

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