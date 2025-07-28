Можем потерять Покровск, Константиновку и Купянск: почему руководству Украины необходимо сосредоточиться на войне

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Конечно, вопрос полномочий и уровня независимости НАБУ и САП — важны... Я бы даже сказал, крайне важны...

Но на данный момент меня больше беспокоит все-таки факт "проседания" фронта сразу на нескольких направлениях, по крайней мере, в тактической зоне.

Если в ближайшее время военно-политическое руководство государства продолжит заниматься чем-то другим, а не войной, то перспективы у него будут крайне тяжелыми:

Покровск может "пасть" еще до осени;

Константиновка и Купянск — осенью;

противник до конца года вполне реально может выйти на ближние подступы к Запорожью и снова к Славянско-Краматорской агломерации.

В таком случае вопросы — кто и как прослушивал квартиру господина Миндича и кто кому является "комиссаром Каттани", уже станут просто неактуальными...

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Без майданов: как Румынии и Грузии удается бороться с коррупцией без НАБУ и САП

Еще раз повторю две уже достаточно очевидные вещи, которые НАПРАВЛЕННО влияют на общую (стратегическую) ситуацию:

противник имеет весомое (я бы даже сказал — кратное) преимущество в количестве боеспособной пехоты в составе своих ударных группировок сразу на нескольких оперативных направлениях;

переход российской армии с добровольного на принудительный характер мобилизационного развертывания (мобилизации) — чем дальше, тем больше становится реальным.

И с этим надо что-то делать, причем как можно быстрее.

Можно долго и придирчиво спорить — хорошая у нас сейчас власть или плохая, но какая есть — такая уже есть. Конечно, вопросов к ней, в том числе связанных с ведением войны — вагон и малая тележка. Однако, как по мне, на данный момент лучше эти разборки отложить до окончания военного положения, в рамках общего политического процесса... А сейчас лучше побудить ее заниматься преимущественно именно ВОЙНОЙ, а не чем-то другим.

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