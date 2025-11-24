Покровск насмерть или прорыв под Гуляйполем: что страшнее для Украины прямо сейчас

Коррупция, конечно, вещь важная, особенно тогда, когда она в верхних эшелонах власти. Ее надо выкорчевывать при любых, даже мелких, признаках. Это даже не подлежит дискуссии.

Но на данный момент, было бы еще лучше, чтобы высшее военно-политическое руководство страны занялось также и войной. Вплотную, так сказать, занялось одним вопросом, а именно — сопоставило, какие будут последствия потери Покровска и какие будут последствия прорыва противника оперативного уровня в восточной части Запорожской области (и как следствие, потери Гуляйполя)...

Сравнило бы одно с другим, пришло бы к какому-то выводу и приняло бы соответствующее решение. А главное — начало бы ДЕЙСТВОВАТЬ (Генштаб ему в помощь).

Именно от этого будет зависеть ход войны в ближайшее время.

Можно быть "гениальным" стратегом, но если постоянно опаздываешь с собственными решениями, то начинаешь "подстраиваться" под действия врага, другими словами — терять собственную стратегическую инициативу, и как следствие — получаешь поражение в войне. Это азы теории и практики военного искусства, которые преподают на 3-м курсе любого военного учебного заведения (ВУЗа).

На данном этапе войны Силы обороны Украины (СОУ) и ВСУ, как их основная фундаментальная часть, проводят Стратегическую оборонительную операцию. Основной целью ее является лишение противника возможности наступать на ОСНОВНЫХ операционных направлениях за счет обескровливания его ударных группировок и резервов оперативного и стратегического уровня в ходе попыток преодоления ими системы обороны СОУ на оперативном уровне.

В связи с этим, следует понимать, что максимально долгое во времени удержание определенных рубежей и районов является исключительно основным СПОСОБОМ достижения этого, а не самой целью Стратегической оборонительной операции. Понятно, что этого можно добиться исключительно тогда, когда ваша система обороны имеет ПОДГОТОВЛЕННЫЙ характер.

Важно

Ситуация под Гуляйполем и Степногорском ухудшается: ВС РФ все ближе к Запорожью (карта)

В общем, в этом смысле, существует два основных стратегических метода, которые постоянно "борются" между собой во время многочисленных войн, которые вело и продолжает вести человечество.

Первый (как по мне, самый дебильный и недальновидный) — стремиться захватить территорию противника (желательно, включая столицу), усесться в ней и объявить себя победителем. При этом не позаботиться о войске противника. Которое в таких условиях, вполне может сохранить свою целостность и способность к организованному и целенаправленному сопротивлению противнику. При таких обстоятельствах враг рано или поздно будет вынужден оставить все занятое.

Примеров этому — множество, еще с античных времен и до наших дней, включая Афганистан, Вторую мировую войну и нынешнюю российско-украинскую (планировать захват "Киева за 3 дня", не имея возможности разбить основные группировки ВСУ — именно из этой серии).

Второй способ — сначала разбить армию противника (или по крайней мере добиться прекращения ее существования как организованной вооруженной силы или лишить ее способности системного сопротивления) и только потом реализовывать возможности, которые открываются в результате этого — захватывать территорию, включая столицу, менять власть в стране, или вообще "присоединять" себе захваченное.

Исходя из вышесказанного, попробуйте, уважаемые читатели, оценить уровень стратегического планирования, как в СОУ, так и у нашего противника. А именно — верно ли определена цель (цель) Стратегической оборонительной операции высшим военно-политическим руководством нашего государства, и верно ли действует (выбрал соответствующую стратегию ведения войны и, конечно, ее реализацию на оперативном уровне) кремлевский режим?

А потом, попробуйте "преломить" это на оперативном уровне, то есть в масштабе основных операционных направлений — Купянск, Покровск, Приазовье и т.д.

Думаю, в таком случае вы, уважаемые читатели, сразу найдете немало ответов на вопросы, которые вас сегодня беспокоят.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно