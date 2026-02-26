Константиновка сдерживает летнее наступление ВС РФ: что происходит на главном участке фронта

Сегодня — Константиновское направление.

Противник (российские войска) продолжает активные наступательные действия на этом направлении частью сил своих группировок войск (ГВ) "Юг" и "Центр", а также рядом формирований ГВ "Днепр", с целью ликвидации Константиновского района обороны ВСУ, захвата города Дружковка и выхода на ближние подступы к городу Краматорск с юга и юго-востока.

Очевидно, что командование противника (имеется в виду ГВ "Юг", операционная зона которого включает эти направления) сейчас стремится реализовать замысел (план) двойного оперативного охвата всей Дружковско-Константиновской агломерации вышеупомянутыми силами и средствами, с последующей задачей — выйти на ближние подступы к Славянско-Краматорской агломерации с юга и юго-востока...

Відео дня

На конец февраля российское командование все еще занято захватом только Константиновки. Кроме того, реализация его общего плана двойного охвата всей агломерации Дружиковка–Константиновка явно находится исключительно в "зачаточном" состоянии.

Более того, противнику явно еще не удается стремительно и быстро захватить собственно саму Константиновку. Вместо этого российские войска, имея ощутимое преимущество в человеческих ресурсах, вынуждены только "вытеснять" ВСУ, причем делая это очень медленно. Например, для того, чтобы "зацепиться" и в дальнейшем удержаться на юго-восточной окраине города, российские войска должны были потратить около 1,5 месяца.

В боях за Константиновку пока единственным "светлым" местом для них является относительно быстрое продвижение их малых пехотных групп к рубежу Ильиновка–Бересток, что дает их командованию определенные основания ожидать более быстрого захвата западной части города в будущем.

Но опять же положение этих групп там пока остается нестабильным. Несколько "тел", проникших в район газовой автозаправки "Лидер" на въезде в Константиновку со стороны Покровска, а также те, что пока успешно прячутся от украинских дронов в руинах на окраинах Ильиновки, явно не являются теми силами и средствами, которыми можно быстро и успешно "штурмовать" центральную часть Константиновки уже завтра. Их нужно хотя бы немного "нарастить" там, обеспечить всем необходимым для штурма и т.д. и т.п. Сколько это все займет времени у российского командования, видимо, не знает оно само.

Кроме того, ВСУ продолжают удерживать ряд позиций к югу от города (между ним и Клебанбыкским водохранилищем), что само по себе значительно усложняет, а самое главное — удлиняет во времени, для противника проведение "общего штурма" Константиновки по совпадающим направлениям.

Очевидно, что украинские подразделения рано или поздно будут вынуждены отступить из этого района под угрозой окружения (вероятно, в ту часть города, которая расположена к северу от дороги Т-0504). Другими словами, они отступят в центральную (западную) часть города, и некоторые из них, вероятно, окажутся прямо перед фронтом российского 3-го АК. Что, собственно, явно не добавит скорости штурмовым действиям врага в самом городе.

Но, если посмотреть на всю эту ситуацию в более широком (оперативном) смысле, то тогда российскому командованию стоит признать, что если его гипотетическая Славянско-Краматорская наступательная операция, которую оно, вероятно, запланировало на летнюю кампанию этого года, и которую оно, очевидно, долго "вынашивало и рождало", до сих пор остается на повестке дня, то у него буквально осталось лишь 2–3 весенних месяца, чтобы захватить всю Константиновку и всю Дружковку (с прилегающими районами).

Более того, если за это время ему не удастся добраться до Доброполья, а дорога Доброполье–Краматорск останется под контролем ВСУ, то, несмотря на очевидные успехи российских войск на Лиманском и Славянском направлениях, оно, с очень большой вероятностью, столкнется с ощутимыми, а самое главное — очевидными трудностями на оперативно-тактическом уровне при организации и проведении вышеупомянутой операции.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно