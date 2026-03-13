Доброполье в обмен на Краматорск и Славянск: как войска РФ ввязались в ненужную им операцию на Донбассе

Добропольское направление

Очевидно, что в последнее время командование ГВ "Центр" противника вынуждено существенно ограничить масштабы своих наступательных действий на этом направлении. В первую очередь это касается полосы его 51-й ОВА.

Сейчас российское командование сосредоточило свои усилия в полосе 2-й ОВА, пытаясь прорваться на ближние подступы к Доброполью с юга, действуя преимущественно в направлении Покровск – Гришино.

В то же время 51-я ОВА, чьи части и соединения понесли достаточно весомые потери в предыдущих боях за Мирноград и плацдарм на Казенном Торце, вынуждена существенно ограничить свои наступательные действия, проводя спорадические атаки только по направлениям Родинское – Шевченко и Сухецкое – Белицкое, то есть пытаясь направить их как можно ближе к основной оси наступления 2-й ОВА Гришино – Новоалександровка. Другими словами, чтобы прикрыть наступление 2-й ОВА с фланга (а именно — с севера).

В свою очередь по направлениям Дорожное – Новый Донбасс, Новое Шахово – Вольное противник несколько сократил свои атакующие\штурмовые действия, местами — почти до минимума. Кроме того, достигнув карьеров к югу от Кучерового Яра, противник фактически пока не предпринял акцентированных попыток захватить сам Кучеров Яр значительными силами, периодически действуя на север лишь отдельными малыми пехотными группами.

В то же время командование 2-й ОВА ГВ "Центр", где, очевидно, сейчас российское командование этой группировки сосредоточивает свои основные усилия, пытается любой ценой прорваться к Новоалександровке через Гришино. Имеет тактический успех. Передовые подразделения 2-й ОВА после месяца активных и упорных боев за Гришино все же смогли его занять и подойти к Новоалександровке с востока и юга.

Также противник продолжает наступать по направлению Удачное – Сергеевка, где его передовые подразделения заняли шахту к северу от Удачного и приблизились к Сергеевке с юга.

Очевидно, что на Добропольском направлении в ближайшее время противник попытается прорваться на северо-запад на смежных флангах 2-й и 51-й ОВА и добраться до района Новогришино – Доброполье (село) – Черниговка – Шевченко. То есть выйти на ближние подступы к городу Доброполье с юга.

Однако подобная задача с юго-востока и востока, которую должна, вероятно, решать 51-я ОВА, пока не выглядит столь "однозначно решаемой". По крайней мере интенсивность атак/штурмовых действий в полосах обеих армий (2-й и 51-й ОВА) пока в этом смысле очень заметно отличается.

Если 2-а ОВА (27-я мсд, 15-я и 30-я омсбр), усиленная частью сил 41-й ОВА, достаточно активна, продолжает накапливать штурмовую пехоту в передовых частях и подразделениях, проводит настойчивые и упорные атакующие действия на разных участках и направлениях, то 51-я ОВА фактически ограничила подобные действия только своим левым флангом (смежным со 2-й ОВА).

Это означает, что теперь в операционной зоне ГВ "Центр" российские войска больше не могут ОДНОВРЕМЕННО прорываться в Доброполье с юга, юго-востока и востока. То есть они УЖЕ вынуждены решать эту проблему поэтапно, шаг за шагом.

Вероятно, сначала 2-я ОВА прорвется со стороны Покровска на ближние подступы к Доброполью с юга, затем основные усилия командования ГВ "Центр", очевидно, снова будут перенесены в полосу 51-й ОВА, которая должна решить подобную задачу с востока и юго-востока. После чего, собственно, и начнется штурм Доброполья...

Однако наступление ГВ "Центр" на Доброполье на данный момент не выглядит вполне целесообразным с точки зрения оперативной необходимости. Которая, очевидно, определяется приоритетом для противника (российских войск) Славянско-Краматорского направления на период его летней кампании.

Во-первых, Доброполье явно "не в ту сторону".

Во-вторых, охват и дальнейший штурм Доброполья займут не только "остродефицитное" для противника время, но и отвлекут его значительные силы и средства, которые он мог бы использовать с гораздо большей пользой для себя в контексте будущей наступательной операции на Славянск и Краматорск на Лиманском, Славянском или Константиновском направлениях.

В-третьих, чтобы прорваться к Доброполью, и в дальнейшем организовать и провести его штурм, очевидно, российскому командованию придется усилить именно ГВ "Центр", поскольку эта группировка, еще не прорвавшись к Доброполью, УЖЕ вынуждена ограничивать свои наступательные действия по масштабу и размаху из-за недостаточности собственных сил (например, 51-ю ОВА уже придется очень серьезно пополнить, чтобы она смогла восстановить свою способность наступать на более-менее широком фронте, а 2-й ОВА, после ее ГИПОТЕТИЧЕСКОГО прорыва на ближние подступы к Доброполью с юга, в результате которого, очевидно, она также понесет значительные потери, в будущем станут необходимыми такие же манипуляции, как и 51-й ОВА уже сейчас).

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

