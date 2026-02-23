Последнее наступление ВС РФ: какие цели на лето выбрал Кремль и что ему может помешать

Несколько слов об общих перспективах российских войск на лето 2026 года, в частности в контексте их возможной Славянско-Краматорской наступательной операции.

Уже становится понятно, что ее перспективы напрямую зависят от нескольких факторов одновременно, среди которых я выделяю несколько основных, в частности:

Существует прямая связь между этими перспективами и результатами текущего зимнего наступления российских войск, действующих на трех оперативных направлениях — Лиманском (ГВ "Запад"), Славянском (ГВ "Юг") и Константиновско-Краматорском (часть сил ГВ "Юг", усиленная "сборной солянкой" из частей и соединений с других операционных направлений). Чем ближе они смогут заранее "подползти" (прорваться) к Славянско-Краматорской агломерации, тем больше шансов появится у них на успех в соответствующей наступательной операции. Сейчас наиболее опасной в этом плане является российская группировка, действующая именно на Славянском направлении, поскольку, в отличие от Лиманского и Константиновского направлений, она продолжает продвигаться, с темпом, превышающим, хотя и не намного, темпы наступления российских войск на двух других направлениях. Также очевидно, что эти перспективы будут напрямую зависеть от способности российского военного командования стратегического уровня сформировать и обеспечить оперативное развертывание соответствующих ударных группировок на этом направлении, значительной частью которой, очевидно, должны быть стратегические резервы ВС РФ. Объективно их потребности в силах и средствах для проведения гипотетической Славянско-Краматорской наступательной операции на порядок превышают соответствующие показатели, например, тех российских группировок, которые штурмовали Покровско-Мирноградскую агломерацию. Хотя и они, согласно "канонам" нынешней войны, уже считаются беспрецедентными. В связи с вышеупомянутым возникает вполне естественный вопрос — а каким именно образом командование противника (российские войска) преимущественно планирует формировать и разворачивать эти ударные группировки?

Если главным образом за счет стратегических резервов, то в таком случае ему понадобится много, причем почти ОДНОМОМЕНТНО, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ живой силы, вооружения и военной техники (ВВТ), материально-технических ресурсов и т.д.

Если же российское командование планирует делать это преимущественно через оперативно-стратегическую перегруппировку войск, в частности с других операционных направлений, это будет означать необходимость сокращения наступательной активности именно на этих направлениях. Ведь в таком случае НЕВОЗМОЖНО будет наступать сразу и везде.

Відео дня

А еще те группировки российских войск, которые УЖЕ развернуты на этих направлениях и которые явно еще не выполнили свои непосредственные задачи — выйти в исходные районы будущего наступления и на соответствующие рубежи, очевидно, сейчас достаточно "потрепаны", то есть они понесли, наступая зимой, достаточно значительные потери как в живой силе, так и в материально-техническом плане. В связи с этим они явно нуждаются в надлежащем пополнении. Ведь они же, безусловно, вместе со стратегическими резервами и должны сформировать те самые ударные группировки, которые по вероятному плану российского ГШ и должны принять участие в этой гипотетической наступательной операции.

Важно

Лиман — до весны, Славянск и Краматорск — летом: что планирует командование РФ и почему это вряд ли получится

Я полностью понимаю этимологию того, что происходит сейчас в Генеральном штабе ВС РФ. Военно-политическое руководство в Кремле требует от него "быстрого и решительного успеха", желательно именно в направлении Славянск–Краматорск, поскольку это по крайней мере вписывается в примерный "канон" победы "СВО" по так называемому "освобождении народа Донбасса", что в определенной ситуации можно выдать за достижение "конечных целей и задач" в войне (потому что это последняя крупная городская агломерация Донбасса, контролируемая Украиной).

В соответствии с этими "задачами" российские генералы в полосатых штанах активно рисуют на картах стрелы своих будущих ударов и прорывов, не задумываясь особо о соответствии "громадья" этих своих планов суровым реалиям войны.

Например, вполне возможно, что российская 3-я ОВА все же сможет прорваться с востока на ближние подступы к Славянску и частично к Краматорску. Однако сегодня никто не собирается прогнозировать, сколько времени понадобится российским 20-й и 25-й ОВА, чтобы ликвидировать Лиманский плацдарм ВСУ на Северском Донце. Так же вряд ли кто-то возьмется предсказать — сколько времени, усилий и ресурсов понадобится российским войскам, чтобы захватить Дружковку и Константиновку (без которых им будет очень трудно продвигаться на Славянск и Краматорск). А для этого очень "желательно" захватить Доброполье... и "восстановить" и удерживать фронт по Осколу, чтобы не получить внезапный контрудар ВСУ по своему флангу в самый ответственный момент операции, на который, как оказалось, ВСУ ВСЕ ЕЩЕ СПОСОБНЫ.

Иначе говоря, сочетание двух факторов — времени и возможностей — становится все более важным в нынешней российско-украинской войне, и с явным преимуществом первого. В этом смысле Кремль не может откладывать во времени свою "решающую победу" в рамках реализации стратегии "войны на истощение" по внутренним финансовым, экономическим и, соответственно, социально-политическим причинам.

"Пересидеть" в этой войне, как выяснилось, он не может. Ибо чем дольше Кремль "сидит" в этой войне, тем дороже это "сидение" ему стоит, причем стоимость растет "остро неприемлемыми" темпами. И, соответственно, в конечном счете он таки может "досидеться" до черт знает чего.

Именно поэтому ему срочно нужны "несколько убедительных оперативных побед". А самое главное — достаточно БЫСТРЫХ побед, которые вполне возможно было бы представить как победу во всей войне. Проблема в том, что БЫСТРО пока что у Кремля не получается даже такая имитация победы.

Поэтому, как по мне, этим летом они явно будут пытаться "завершить это дорогостоящее сидение" на собственных условиях одним "решительным ударом" (наступлением на 1–2 ключевых направлениях). Соответственно Лиманское, Славянское и Краматорско-Константиновское направления в этом смысле явно приобретают особое значение — практически стратегическое.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно