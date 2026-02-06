ВС РФ усилили штурмы Славянска и Сум, оккупировали село под Волчанском: прорыв на 4 км (карта)

Вооруженные силы Российской Федерации не имеют заметных успехов на отрезке фронта от Запорожья до Покровска, но продвинулись на отрезке фронте в Сумской и Харьковской области, установили аналитики. Противник закрепился на новых отрезках на границе, иногда на 4 км вглубь украинской территории. Кроме того, есть продвижение под Славянском. Какова текущая ситуация на этом северо-восточном отрезке фронта?

Российские войска продвинулись в четырех точках на фронте, говорится в обновленном отчете аналитиков проекта DeepState. В Сумской области появилось новое красное пятно, которое означает контроль ВС РФ. Кроме того, под Волчанском россияне закрепились в селе на границе и вклинились в Харьковской области. Под Славянском ВС РФ продвигаются параллельно трассе Е40 от Бахмута.

Обновленная информация о ситуации на линии боевого соприкосновения (ЛБЗ) появилась утром 6 февраля.

Харьковская область. ВС РФ оккупировали село Дегтярное, написали аналитики. Накануне местность была обозначена серым цветом из-за неопределенности ситуации. По состоянию на утро 6 февраля DeepState признал, что россияне контролируют местность. Ориентировочное продвижение россиян — на 4 км. На карте боевых действий видно, что село расположено на 38 км восточнее Волчанска: площадь оккупации — 9,19 кв. км

Наступление РФ — ситуация под Волчанском, 6 февраля Фото: DeepState

Сумская область. Под Сумами ухудшилась ситуация в селе Грабовском, которое россияне захватили в конце декабря 2025 года из-за ошибок в обороне. Аналитики установили, что зона оккупации расширилась примерно на 4 км. Кроме того, заметили еще одно красное пятно в районе села Милаевка (севернее Грабовского). Таким образом в Сумской области видим пять красных зон, в которых находятся ВС РФ (еще одна серая в районе Теткино).

Наступление РФ — ситуация под Сумами, 6 февраля Фото: DeepState

Славянское направление. DeepState сообщило о продвижении ВС РФ возле села Никифоровка. На карте ЛБЗ указано, что россияне прошли полями около 3 км. При этом они приближаются к Славянску, хотя им не удалось продвинуться по трассе Е-40. Кратчайшее расстояние от линии боев до окраин важного города Донецкой области — около 17 км (от Никифоровки на юго-востоке или от трассы Т0513 между Дибровой и Озерным на северо-востоке).

Наступление РФ — ситуация под Славянском, 6 февраля Фото: DeepState

Наступление РФ — ситуация по состоянию на 6 февраля

Генштаб ВСУ рассказал о количестве штурмов ВС РФ по состоянию на утро 6 февраля. Командование насчитало 152 российские атаки на всей ЛБЗ: это на 30 больше чем накануне, но вдвое меньше чем 1 февраля. Есть информация о количестве штурмов на отрезках, упомянутых DeepState: под Сумами — без атак, но с обстрелами, под Харьковом-Волчанском — три, под Славянском — 12. Наибольшее количество атак РФ — под Покровском (31) и Гуляйполем (23), но изменений на этих направлениях аналитики не показали.

Отметим, 27 января военный корреспондент опубликовала кадры из села Грабовского, часть которого россияне оккупировали в январе 2025 года. Речь шла о двух гражданских, которые пытались выехать из села, но попали под удар дронов ВС РФ.

Напоминаем, 3 февраля Институт изучения войны рассказал о планах ВС РФ наступать на Славянск, чтобы полностью оккупировать Донецкую область к середине весны 2026 года.