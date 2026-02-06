ЗС РФ посилили штурми Слов'янська та Сум, окупували село під Вовчанськом: прорив на 4 км (карта)

Збройні сили Російської Федерації не мають помітних успіхів на відтинку фронту від Запоріжжя до Покровська, але просунулись на відтинку фронті в Сумській та Харківській області, встановили аналітики. Противник закріпився на нових відтинках на кордоні, подекуди, на 4 км вглиб української території. Крім того, є просування під Слов'янськом. Якою є поточна ситуація на цій північно-східному відтинку фронту?

Російські війська просунулись у чотирьох точках на фронті, ідеться в оновленому звіті аналітиків проєкту DeepState. В Сумській області з'явилась нова червона пляма, яка означає контроль ЗС РФ. Крім того, під Вовчанськом росіяни закріпились у селі на кордоні і вклинились у Харківській області. Під Слов'янськом ЗС РФ просуваються паралельно трасі Е40 Бахмут-Слов'янськ.

Оновлена інформація про ситуацію на лінії бойового зіткнення (ЛБЗ) з'явилась зранку 6 лютого.

Харківська область. ЗС РФ окупували село Дегтярне, написали аналітики. Напередодні місцевість була позначена сірим кольором через невизначеність ситуації. Станом на ранок 6 лютого DeepState визнав, що росіяни контролюють місцевість. Орієнтовне просування росіян — на 4 км. На карті бойових дій бачимо, що село розташована на 38 км східніше Вовчанська: площа окупації — 9,19 кв. км

Наступ РФ — ситуація під Вовчанськом, 6 лютого Фото: DeepState

Сумська область. Під Сумами погіршилась ситуація у селі Грабовському, яке росіяни захопили наприкінці грудня 2025 року через помилки в обороні. Аналітики встановили, що зона окупації розширилась приблизно на 4 км. Крім того, помітили ще одну червону пляму у районі села Мілаївка (північніше Грабовського). Таким чином у Сумській області бачимо п'ять червоних зон, в яких перебувають ЗС РФ (ще одна сіра у районі Тіткиного).

Наступ РФ — ситуація під Сумами, 6 лютого Фото: DeepState

Слов'янський напрямок. DeepState повідомило про просування ЗС РФ біля села Никифорівка. На карті ЛБЗ вказано, що росіяни пройшли полями близько 3 км. При цьому вони наближаються до Слов'янська, хоч їм не вдалось просунулись трасою Е-40. Найкоротша відстань від лінії боїв до околиць важливого міста Донецької області — близько 17 км (від Никифорівки на південному сході або від траси Т0513 між Дібровою та Озерним на північному сході).

Наступ РФ — ситуація під Слов'янськом, 6 лютого Фото: DeepState

Наступ РФ — ситуація станом на 6 лютого

Генштаб ЗСУ розповів про кількість штурмів ЗС РФ станом на ранок 6 лютого. Командування нарахувало 152 російські атаки на усій ЛБЗ: це на 30 більше ніж напередодні, але удвічі менше ніж 1 лютого. Є інформація про кількість штурмів на відтинках, згаданих DeepState: під Сумами — без атак, але з обстрілами, під Харковом-Вовчанськом — три, під Слов'янськом — 12. Найбільша кількість атак РФ — під Покровськом (31) та Гуляйполем (23), але змін на цих напрямках аналітики не показали.

Зазначимо, 27 січня військова кореспондентка опублікувала кадри з села Грабовського, частину якого росіяни окупували у січні 2025 року. Ішлося про двох цивільних, які намагались виїхати з села, але потрапили під удар дронів ЗС РФ.

Нагадуємо, 3 лютого Інститут вивчення війни розповів про плани ЗС РФ наступати на Слов'янськ, щоб повністю окупувати Донецьку область до середини весни 2026 року.