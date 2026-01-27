Що сталося з цивільними, які рятувались з Грабовського: дії РФ "за межами моралі", — журналістка

Двоє цивільних мешканців села Грабовське в Сумській області вирішили евакуюватись на підконтрольну Україні територію. Люди не врятувались, оскільки по них вдарили два дрони Збройних сил Російської Федерації, розповіла військова кореспондентка, пояснивши, як росіяни діють в окупованому селі.

Процес невдалої евакуації потрапив на відео дрона бійців ЗСУ, які намагались вивести цивільних з Грабовського, ідеться у дописі кореспондентки медіа ТСН Юлії Кирієнко-Мерінової. Українські військові, які надіслали запис, зауважили, що шоковані діями росіян, які чинять такі злочини проти цивільних.

Повідомлення Кирієнко з'явилось вдень 27 січня. На відео — чоловік, який тягне санчата з жінкою, а згори за ними стежить дрон. Журналістка уточнила, що вихід людей контролювали бійці ЗСУ, які скидали їм воду та показували, у якому напрямку рухатись. Цивільні не врятувались, оскільки росіяни двома прицільними ударами їх убили. Фокус не публікує відео з етичних міркувань.

"Черговий злочин росіян, яким не писані жодні конвенції війни. Пілоти "вели" цивільних і подалі від села на них чекали для подальшої евакуації. Але цивільні не дійшли. Бо існують росіяни", — ідеться у дописі.

Кирієнко також згадала про те, як ЗС РФ проникли у село і тепер полюють дронами на українців — на людей старшого віку, які затримались на окупованій території. Журналістка не назвала підрозділів, які втратили позиції, але наголосила, що розуміє "ХТО допустив таку ситуацію в донедавна тихому Грабовському".

Наступ РФ - Кирієнко про ситуацію у Грабовському, 27 січня Фото: Скриншот

Наступ РФ — ситуація у Грабовському

На карті бойових дій DeepState позначена червона зона на території села Грабовське Сумської області. Орієнтовна площа території, окупованої ЗС РФ, — близько 7,36 кв. км. Підконтрольна росіянам зона тягнеться вздовж українсько-російського кордону на довжину 6 км та вглиб на 1-1,5 км. Західніше — сіра зона такої ж площі, яку утримують бійці Сил оборони.

Наступ РФ - лінія фронту у Грабовському Сумської області, 27 січня Фото: DeepState

Зазначимо, Фокус писав про наступ РФ у Сумській області, внаслідок чого втратили сало Грабовське. Події розгорнулись у другій половині грудня 2025 року: аналітики DeepState спершу позначили, що село опинилось у сірій зона, а вже 23 грудня — у російській окупації. З'ясувалось, що росіяни помітили слабку оборону на цьому відтинку кордону. Дрони ЗС РФ показали, що бійці СОУ, які мали утримувати ділянку, замість цього пиячили та навіть передавали зброю цивільним. Противник скористався ситуацією та 20 січня увійшов у населений пункт, депортувавши звідти близько 50 цивільних (у тому числі й дітей) та 13 військовослужбовців. Згодом росіяни спробували прорватись далі на захід, у бік села Рясне, але їх спинили Сили оборони.

