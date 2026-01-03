"Росіяни аж ніяк не сидять тихо": у ЗСУ розкрили, де противник готується до наступу у січні

На низці напрямків інтенсивність бойових дій знизилася, однак перегрупування, намагання інфільтрації та підтягування сил свідчить про те, що росіяни готуються до подальшого наступу.

У Сумській, Луганській та Харківській областях наразі спостерігаються не такі інтенсивні атаки, як було лише кілька тижнів тому, однак дії ворога вказують на ймовірну підготовку до наступу вже у січні. Про це в етері "Еспресо" 2 січня розповів начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил, підполковник Віктор Трегубов.

За його словами, на вказаних напрямках наразі ЗС РФ "ближче до алкогольного тріпу" з певними "нюансами". Проте дії росіян вказують на те, що вони, ймовірно, готуються до продовження наступу.

"Відбуваються постійні перегрупування, постійні намагання інфільтрації, вони підтягуються, скоріш за все, російські окупанти готуються", — зазначив посадовець.

Трегубов пояснив, що подібні дії можуть означати те, що російські військові намагаються вибудувати умови, аби продовжити подальший наступ вже у цьому місяці.

Проте зменшення інтенсивності бойових дій на Сумщині, Луганщині та Харківщині не означає те, що противник "затих". Обстріли цивільних росіянами продовжуються, додав Трегубов, згадавши про атаку на Харків 2 січня. Внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано влучання у житлову багатоповерхівку, є багато постраждалих.

"Ми бачимо, що росіяни аж ніяк не сидять тихо. Але станом на зараз інтенсивність бойових дій трішки сповільнилася, що явно пов'язано з підготовкою до нових "зустрічей" у новому році", — наголосив посадовець.

Напередодні, 1 січня, Віктор Трегубов в етері телемарафону повідомляв, що у січні ворог спрямує свої військові сили на два напрямки. Як пише Oboz.ua, військовий інформував, що ЗС РФ зокрема планують обійти Вовчанськ на Харківщині та дістатися до Лимана, що у Донецькій області.

