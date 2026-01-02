"Питання можливостей": чи зможуть ЗС РФ захопити нові території України у 2026 році, — експерт

Масштабні наступальні успіхи Росії на фронті найближчим часом виглядають малоймовірними, попри гучні заяви Кремля про "буферні зони".

Як розповів український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников у відео на своєму YouTube-каналі, заяви російського керівництва напередодні Нового року щодо необхідності розширення так званої буферної зони безпеки, зокрема на території Сумської та Чернігівської областей, варто оцінювати передусім крізь призму реальних можливостей російської армії.

Коментуючи ці сигнали з Москви, Портников звернув увагу, що ключове питання полягає не в риториці Кремля, а в тому, яку саме частину території Росія теоретично здатна захопити. За його словами, активні бойові дії тривають не лише на Донеччині, а й у прикордонних регіонах — зокрема в Сумській, Чернігівській та Харківській областях.

"Це певне питання — яку частину території він реально зможе відвоювати на Сумщині, Чернігівщині, до речі, й у Харківській областях, бо бої за Куп’янськ тривають. Наскільки йому вдасться завоювати достатню частину території, де можна буде облаштувати так званий тимчасовий обласний центр і провести так званий референдум. Оголосити про приєднання цих територій до Російської Федерації для того, щоб вимагати в України виведення військ з території, яка вважатиметься нібито вже територією Росії. Ви розумієте, це питання можливостей", — зауважив він.

Аналітик пояснив, що для реалізації політичних заяв Кремлю необхідно не просто зайти на певну територію, а встановити там стійкий контроль. Йдеться про захоплення значної частини регіону, створення так званого "тимчасового обласного центру", організацію псевдореферендуму та подальше оголошення про "приєднання" цих земель до складу Російської Федерації. Лише після цього Москва могла б висувати вимоги до України щодо виведення Збройних сил із територій, які РФ намагалася б легітимізувати як власні суб’єкти.

Водночас Портников наголосив, що він не бачить у Володимира Путіна достатніх ресурсів для реалізації подібного сценарію.

"Я, відверто кажучи, не впевнений, що Володимир Путін має необхідні можливості для реалізації таких планів. На мою думку, війна увійшла в фазу певної стратегічної рівноваги на фронті: російські війська повільно просуваються на Донеччині та на окремих інших ділянках, однак це просування є вкрай обмеженим і не супроводжується жодними стратегічними перемогами", — додав фахувець.

За оцінкою журналіста, нинішня динаміка бойових дій свідчить не про наближення миру, а радше про поступове виснаження сторін. Він підкреслив, що передумов для справжнього мирного врегулювання наразі не існує. Натомість може йтися про поступове затухання війни, коли жодна зі сторін не матиме достатнього потенціалу для прориву чи кардинальної зміни ситуації на полі бою.

"Якщо говорити про 2026 рік, то, на мою думку, розпочнеться поступове й обережне затухання війни — у ситуації, коли жодна зі сторін уже не матиме потенціалу для стратегічного прориву, а наявні ресурси поступово вичерпуватимуться. За умови посилення тиску Заходу та подальшого економічного ослаблення Росії Кремль буде змушений шукати формат умовної "комфортної паузи" без офіційного оголошення припинення бойових дій. Саме таким може стати сценарій розвитку подій упродовж 2026 року", — розповів Віталій Портников.

Нагадаємо, що ЗС РФ змінили тактику просування на Покровському напрямку. Відтепер ворог вступає у контакт з українською піхотою в межах широкої зони ураження, завширшки від 5 до 20 кілометрів по обидва боки.

Також Фокус писав, що, за підрахунками аналітиків, 2025 році росіяни змогли окупувати 4336 кв. км. українських земель, тобто приблизно 0,72% від усієї території країни