"Вступають у контакт": в Нацгвардії розповілии про нову тактику росіян під Покровськом

На Покровському напрямку бої тривають не вздовж чіткої лінії фронту, а в межах широкої зони ураження, де російські штурмові групи вступають у контакт з піїхотою Збройних сил України.

Ця зона ураження — це смуга завширшки від 5 до 20 кілометрів по обидва боки, заявив заступник командира 4-го батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ майор Володимир Назаренко, пише УНІАН.

Вздовж цієї сумги пересування російських штурмових груп ускладнює активна робота розвідувальних і ударних безпілотників, артилерії та мінометів.

"Десятки ворожих штурмових груп вступають у контакт з нашою піхотою. Саме піхотинці на своїх плечах тримають фронт і в більшості випадків виходять переможцями з цих боїв, не дозволяючи противнику просуватися вперед", — сказав Назаренко.

Водночас начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки артилерійської бригади НГУ Ігор Яременко підкреслив, що противник застосовує нову тактику просочування до Покровська — по одному. Таким чином окупанти розраовують залишитися непоміченими або що на це ніхто не реагуватиме.

Проте, за словами Яременка, Сили оборони фіксують такі спроби та знищують російські підрозділи, які намагаються проникнути до Покровська, щоб зменшити навантаження на військових, які тримають оборону безпосередньо в місті.

Яременко наголосив, що українські підрозділи також працюють над розширенням і підтриманням логістичних маршрутів у напрямку Покровська та Мирнограда, аби забезпечити піхоту всім необхідним для оборони.

