"Втрати є, а успіхів немає": Сирський розповів, що насправді відбуваєтсья у Покровську (відео)

Російські окупаційні війська наразі контролюють лише половину міста Покровськ Донецької області, при цьому зазнаючи величезних втрат особового складу та не маючи особливих успіхів.

Таку алгомарецію, як Покровськ, вожко зруйнувати, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Противник не до кінця досягнув результату. Він контролює приблизно половину міста. Але ж він не може просто так спокійно заходити в місто. Тому що всі підступи до нього перебувають під нашим контролем, під контролем дії наших дронів. У нас також зосереджена значна кількість сил і засобів, підрозділів безпілотних сил і дронових бригад і полків, які там ведуть оборону", — сказав Сирський.

Він пояснив, що наразі росіяни майже 50% всіх ударів КАБами застосовують саме на цьому напрямку, намагаючись знищити будівлі, особливо висотки, де можна розміщувати і операторів, і використовувати для ведення вогню, і розміщувати далекобійні засоби і снайперів.

"Усі ті заклики, що "все пропало", "треба виходити, рятувати", "це нерозумно"… Питання: куди відходити? Вийти в чисте поле, а далі відступати, шукати наступне місто, ці населені пункти, які будуть також рівняти. Таку агломерацію тяжко зруйнувати", — зазначив Сирський.

За йго словами, ЗС РФ не можуть просуватись такими темпами, якими би хотіли.

"Нині фактично усі спроби ворога наступати — а він щоденно намагається і в Покровську, і навколо, і на напрямку Гришиного, і в районі Мирнограда — успіхів не мають. Втрати є, а успіхів немає", — наголосив Сирський.

