800 тисяч в армії та збереження мобілізації: Сирський про майбутнє ЗСУ після війни

Скорочення чисельності Збройних сил України — одна з умов, яку Росія висуває для завершення війни. Раніше йшлося про зменшення армії до 600 тисяч бійців, але є домовленість про 800 тисяч.

Ця цифра дійсно гарантує Україні відсіч збройній агресії РФ у разі її відновлення, заявив в інтерв'ю "24 каналу" головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Ця кількість також гарантує плановий процес мобілізації.

"Тобто, нас не обмежують у мобілізації. Усі наші мобілізаційні характеристики та спроможності зберігаються. Спочатку нам пропонували знизити кількість наших військовослужбовців до 600 тисяч. Але якраз цифра у 800 тисяч нас задовольняє", — наголосив генерал.

Щодо відведення ЗСУ з Донбасу, на якому також наполягає Кремль, то, впевнений Сирський, цю тему ще неодноразово обговорюватимуть, а рішення ухвалять обґрунтовано. Саме тому в переговорах щодо мирного врегулювання бере участь і начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Відео дня

"Ми — люди військові, наше головне завдання — захищати країну", — підкреслив головком.

Він також розповів, що на сьогодні протяжність активного фронту становить понад 1220 км, а кількість окупантів протягом останніх півроку коливається на рівні 710 – 711 тисяч осіб.

Що стосується бойових дій у 2025 році, то вони, за словами генерала, характеризувалися широким розмахом і високою інтенсивністю.

Підбиваючи підсумки року, Сирський визнає, що ситуація справді складна, як і торік, але вона характеризується продовженням нашої боротьби і продовженням бойових дій фактично на всіх ділянках фронту.

Скорочення чисельності ЗСУ в мирному плані США: деталі

Про те, що американо-російський мирний план вимагає, щоб Україна йшла на поступки, інформагентство Reuters писало 19 листопада. У документі зокрема було прописано пропозицію щодо скорочення кількості особового складу ЗСУ.

25 листопада видання The Financial Times писало, що Україна нібито погодилася обмежити чисельність ЗСУ до 800 000 військових. Того ж дня джерело Фокуса повідомляло, що пункт про скорочення чисельності ЗСУ прибрали з мирного плану, замінивши слово "обмежується на рівні 600 тисяч" на "залишається" на певному рівні.

Начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Андрій Гнатов в інтерв'ю від 25 листопада стверджував, що скорочення чисельності ЗСУ не обговорювалося в Женеві.

Нагадаємо, головком назвав шляхи вирішення проблеми самовільного залишення частини військовими ще на етапі бойової підготовки.

Також повідомлялося, що Сирський анонсував створення Кіберсил ЗСУ.