800 тысяч в армии и сохранение мобилизации: Сырский о будущем ВСУ после войны

Сокращение численности Вооруженных сил Украины – одно из условий, которое Россия выдвигает для завершения войны. Ранее речь шла об уменьшении армии до 600 тысяч бойцов, но есть договоренность о 800 тысячах.

Эта цифра действительно гарантирует Украине отпор вооруженной агрессии РФ в случае ее возобновления, заявил в интервью "24 каналу" главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Данное количество также гарантирует плановый процесс мобилизации.

"То есть, нас не ограничивают в мобилизации. Все наши мобилизационные характеристики и способности сохраняются. Сначала нам предлагали снизить количество наших военнослужащих до 600 тысяч. Но как раз цифра в 800 тысяч нас удовлетворяет", – подчеркнул генерал.

Что касается отвода ВСУ из Донбасса, на котором также настаивает Кремль, то, уверен Сырский, эта тема еще неоднократно будет обсуждаться, а решение примут обоснованно. Именно поэтому в переговорах по мирному урегулированию принимает участие и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Відео дня

"Мы – люди военные, наша главная задача – защищать страну", – подчеркнул главком.

Он также рассказал, что на сегодня протяженность активного фронта составляет более 1220 км, а количество оккупантов в последние полгода колеблется на уровне 710 – 711 тысяч человек.

Что касается боевых действий в 2025 году, то они, по словам генерала, характеризовались широким размахом и высокой интенсивностью.

Подводя итоги года, Сырский признает, что ситуация действительно сложная, как и в прошлом году, но она характеризуется продолжением нашей борьбы и продолжением боевых действий фактически на всех участках фронта.

Сокращение численности ВСУ в мирном плане США: детали

О том, что американо-российский мирный план требует, чтобы Украина шла на уступки, информагентство Reuters писало 19 ноября. В документе в частности было прописано предложение по сокращению количества личного состава ВСУ.

25 ноября издание The Financial Times писало, что Украина якобы согласилась ограничить численность ВСУ до 800 000 военных. В тот же день источник Фокуса сообщал, что пункт о сокращении численности ВСУ убрали из мирного плана, заменив слово "ограничивается на уровне 600 тысяч" на "остается" на определенном уровне.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Андрей Гнатов в интервью от 25 ноября утверждал, что сокращение численности ВСУ не обсуждалось в Женеве.

Напомним, главком назвал пути решения проблемы самовольного оставления части военными еще на этапе боевой подготовки.

Также сообщалось, что Сырский анонсировал создание Киберсил ВСУ.