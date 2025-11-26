Сокращение численности ВСУ не обсуждали в Женеве: Гнатов раскрыл детали переговоров

Во время переговоров в Женеве делегации Украины и США не обсуждали сокращение численности ВСУ. По словам начальника Генштаба Андрея Гнатова, речь шла об армии мирного времени.

Объяснения относительно возможного сокращения армии начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Андрей Гнатов дал в интервью LIGA.net, опубликованном 25 ноября. Он отметил, что эта тема остается крайне дискуссионной.

"Речь не шла о сокращении ВСУ. Речь шла о взглядах относительно численности Вооруженных Сил мирного времени", — рассказал Гнатов о переговорах в Женеве.

По его словам, представители американской и украинской делегаций высказывали "правильную мысль" о том, что лучшей гарантией безопасности для Украины может стать оснащенное и боеспособное собственное войско.

Гнатов добавил, что в Генштабе есть понимание относительно того, как поощрять бойцов оставаться на службе после завершения боевых действий в Украине. Он отметил, что для этого должны работать все соответствующие институты.

"Нужно понимать, каким будет украинское войско, его численность, денежное обеспечение, социальные гарантии для военнослужащих и многие другие вопросы. Эта работа лежит в компетенции не только Генштаба", — сказал офицер.

По словам Гнатова, Генштаб имеет свое видение этого процесса и рабочий документ, работа над которым уже ведется.

Сокращение численности ВСУ: что известно

Переговоры в Женеве между американской и украинской делегациями состоялись 23 ноября. СМИ сообщали, что во время этих переговоров мирный план США был сокращен с 28 до 19 пунктов.

Издание The Financial Times 25 ноября сообщало, что Украина согласилась ограничить численность ВСУ до 800 000 человек во время мирных переговоров в Абу-Даби. До этого мирный план Трампа, по данным FT, предусматривал ограничение численности ВСУ до 600 000.

Фокус 25 ноября со ссылкой на источник писал, что пункт о сокращении численности ВСУ убрали из мирного плана США — согласно новой формулировке, численность украинской армии должна "оставаться" на определенном уровне.