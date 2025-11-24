Мирный план Трампа: на какие уступки готова пойти Украина, – FT

Европейские и украинские переговорщики 23 ноября продолжили интенсивные консультации с американскими официальными лицами, стремясь изменить детали предложенного Вашингтоном мирного плана по Украине. Однако несмотря на усилия сторон, создать приемлемый для Киева документ будет непростой дипломатической задачей.

Документ из 28 пунктов, который США настаивают принять до четверга, вызывает серьезные опасения у Киева и его европейских союзников, поскольку в нынешнем виде считается чрезмерно выгодным для России и затрагивающим ключевые украинские "красные линии". Об этом пишет Financial Times.

Американские представители подчеркивают, что документ является лишь "рабочей основой" и может быть пересмотрен. Однако дипломатам предстоит организовать крайне сложный процесс согласования условий, затрагивающих территориальные, военно-политические и юридические вопросы, которые для Украины имеют принципиальный характер.

В чем же ключевые противоречия, по которым компромисс может оказаться либо невозможным, либо чрезвычайно трудным, объяснили аналитики FT.

Территориальные уступки

Наиболее чувствительным элементом плана остается пункт, предусматривающий вывод украинских войск из тех районов Донецкой области, которые Украина контролирует сейчас. Фактически речь идет о сдаче крупного оборонительного "пояса" — Краматорска, Славянска, Дружковки и Константиновки, удерживаемых ВСУ с 2014 года.

По мнению Вашингтона, в условиях медленного, но стабильного продвижения российских войск поражение Украины на этом направлении неизбежно, поэтому президент Дональд Трамп пытается дипломатическими методами закрепить то, чего Москва не добилась военным путем за годы войны.

Но для Украины это стало бы тяжелейшим политическим ударом. Отказ от территорий, за которые заплачено тысячами жизней, может вызвать серьезный внутренний кризис, что, в свою очередь, выгодно Кремлю.

Далее, согласно плана, часть территории становится некой "демилитаризованной зоной", но в таком случае центральные регионы, включая Днепр и Запорожье, окажутся в случае нового наступления войск РФ в уязвимом положении.

Документ также предлагает признать оккупированные территории "де-факто российскими". Хотя формулировка выглядит мягче, чем де-юре признание, эксперты указывают, что для Кремля она значительно выгоднее, поскольку легитимизирует контроль РФ и создает опасный прецедент изменения границ силой.

Гарантии безопасности

Вашингтон обещает Украине "надежные гарантии безопасности", но не уточняет деталей. Одновременно план содержит жесткие ограничения на будущий статус страны:

запрет на вступление в НАТО, закрепленный в Конституции Украины и в договоре альянса;

запрет на размещение войск НАТО на территории Украины;

ограниченный формат международных миссий в Украине.

В Киеве такие пункты вызывают глубокую обеспокоенность. Опыт Будапештского меморандума 1994 года, не сработавшего в 2014 и 2022 годах, делает расплывчатые формулировки неприемлемыми. Президент Владимир Зеленский настаивает на четких многосторонних гарантиях, аналогичных статье 5 НАТО — с обязательством военного ответа на возможное нападение и автоматическим введением жестких санкций против России.

И хотя закулисные консультации по возможному формату западных обязательств продолжаются, однако отсутствие конкретики может стать причиной отказа Украины от документа.

Замороженные российские активы

Еще одним противоречием является механизм использования замороженных российских активов. По плану США, Вашингтон получает 100 млрд долларов для инвестиционного фонда США-Украина, половина прибыли которого будет уходить американской стороне. В свою очередь Евросоюз должен добавить еще 100 млрд долларов, а остальная часть пойдет на инвестиционное предприятие США и России.

Такой подход фактически блокирует разработанную ЕС систему кредитования Украины на сумму 140 млрд евро под будущие репарации с использованием российских активов. В Берлине и других европейских столицах это предложение воспринимают как попытку США перехватить контроль над финансовым инструментом, необходимым для долгосрочной поддержки Украины.

Амнистия и отказ от преследований

План предусматривает всеобщую амнистию и закрытие любых юридических претензий против обеих сторон. Для Украины, пережившей массовые убийства, пытки, похищения детей и разрушения городов, такая формулировка выглядит почти неприемлемой.

Украинская нобелевская лауреатка Александра Матвийчук назвала этот пункт "главным разочарованием", подчеркивая, что отсутствие наказания за агрессию делает невозможным справедливый мир. Юристы добавляют, что амнистия также де-факто лишает ЕС права использовать активы РФ для репараций.

Ограничение численности армии

Еще одна спорная часть плана — ограничение численности Вооруженных сил Украины до 600 тысяч человек. Для многих украинцев это воспринимается как подрыв обороноспособности, особенно учитывая отсутствие зеркальных обязательств России.

Высшие представители ЕС выступают против, считая сильную украинскую армию ключевым фактором безопасности Европы. При этом внутри Украины ограничение считают прямым приглашением к новому вторжению.

"Это прямая подготовка к новому вторжению и ослаблению Украины до такой степени, что она не сможет подготовиться к отражению атаки", — цитирует в заключение издание слова украинского военного и политического аналитика Александра Солонько.

Напомним, во время встречи в Женеве украинская делегация получила от США соглашение о гарантиях безопасности, которое предусматривает прямое военное участие американцев в защите от нападения РФ.